Volley mercato, SuperLega 2018-2019: tutte le rose, le squadre, i sestetti titolari, le formazioni, i giocatori. Tutti i colpi, cessioni e acquisti: chi giocherà?

Si è ufficialmente chiuso il volley mercato per la SuperLega 2018-2019 e si sono così definite le rose delle 14 squadre che parteciperanno al massimo campionato italiano di volley maschile. Ci potranno essere degli aggiustamenti a ridosso dell’inizio della stagione (si incomincia a ottobre dopo i Mondiali) ma ormai il grosso è definito. Di seguito tutti i sestetti titolari, gli uomini a disposizioni, i grandi colpi, gli acquisti e le cessioni di questo volley mercato.

PERUGIA:

Mercato faraonico per i Campioni d’Italia che hanno portato in Italia il fenomeno Wilfredo Leon, uno dei giocatori più forti al mondo. Il micidiale schiacciatore cubano naturalizzato polacco ha vinto tutto con lo Zenit Kazan e ora, con un milione di euro di ingaggio, vuole dominare anche in SuperLega. Di banda sarà affiancato da Filippo Lanza, acquistato da Trento: un vero e proprio colpaccio per i Block Devils che hanno così completamente rimpiazzato la diagonale composta da Zaytsev (a Modena) e Russell (a Trento). Confermato Luciano De Cecco in cabina di regia, Aleksandar Atanasijevic opposto, Gianluca Galassi (da Trento, ultima stagione a Milano) e Marko Podrascanin al centro (Simone Anzani è stato ceduto a Modena), Massimo Colaci il libero

Sestetto titolare: De Cecco-Atanasijevic; Leon-Lanza; Podrascanin-Galassi; Colaci.

A disposizione: Seif (p.), Hoogendoorn (o.), Berger (s.), Della Lunga (s.), Ricci (c.), Piccinelli (l.)

Allenatore: Bernardi

CIVITANOVA:

La Lube ha cambiato il look ma rimane fortissima. Lo scambio di palleggiatori con Modena ha fatto chiacchierare a inizio mercato: via Christenson, arriva il fenomeno Bruninho. Il Campione Olimpico è la grande novità insieme al micidiale schiacciatore Leal, cubano naturalizzato brasiliano che ha incantato con il Sada Cruzeiro e che ora è atteso da una nuova sfida. Giocherà accanto a Osmany Juantorena, sempre l’uomo in più dei marchigiani. L’altra grande novità è l’arrivo del giovane libero Fabio Balaso da Trento (dove approda Grebennikov), mentre al centro giocheranno Enrico Cester e Dragan Stankovic. Poi il colpaccio finale: Simon torna in Italia, può giocare da opposto e da centrale.

Sestetto titolare: Bruninho-Simon/Sokolov; Juantorena-Leal; Cester-Stankovic/Simon; Balaso.

A disposizione: Partenio (o.), Cantagalli (o.), Barnes (s.), Massari (s.), Diamantini (c.), Marchisio (l.)

Allenatore: Medei

MODENA:

I Canarini vogliono tornare a vincere e ripartono da due grandissime novità: Julio Velasco in panchina e Ivan Zaytsev in campo. Lo Zar torna a giocare opposto dopo due stagioni da schiacciatore a Perugia e vuole tornare a picchiare forte, in diagonale con Micah Christenson che ha lasciato Civitanova. La società emiliana riporta in Italia il martello tedesco Kaliberda (ultima stagione in Turchia) che giocherà in diagonale con il confermato Tine Urnaut mentre dovrebbe esserci un avvicendamento al centro con il neo-acquisto Simone Anzani preferito a Daniele Mazzone per affiancare Max Holt. Le cessioni sono state pesantissime, spiccano quelle del fenomeno Earvin Ngapeth (allo Zenit Kazan) e di Bruninho (scambio di regia con la Lube), mentre in Cina volano Sabbi e Cebulj.

Sestetto titolare: Chistenson-Zaytsev; Urnaut-Kaliberda; Anzani-Holt; Rossini.

A disposizione: Franciskovic (p.), Mazzone (c.), van der ent (c.), Bednorz (s.), Pinali (s.), Pierotti (s.), Benvenuti (l.).

Allenatore: Velasco

TRENTO:

I dolomitici vogliono fare sul serio e puntano in alto, il mercato è stato bilanciato in entrata e in uscita. Coach Angelo Lorenzetti perde il capitano Filippo Lanza (a Perugia), il centrale Eder tornato in Brasile e il libero De Pandis (a Verona) ma il Presidente Mosna gli ha portato a casa il micidiale centrale serbo Lisinac (dal PGE Belchatow), il fortissimo libero Jenia Grebenniokv (da Civitanova), il martello Aaron Russell (da Perugia) e il centrale Davide Candellaro (sempre dalla Lube). Con le conferme del martello Uros Kovacevic e soprattutto della diagonale composta da Simone Giannelli e Luca Vettori si può davvero sognare in grande.

Sestetto titolare: Giannelli-Vettori, Russell-Kovacevic, Candellaro-Lisinac, Grebennikov.

A disposizione: Daldello (p.), Nelli (o.), Van Garderen (s.), Cavuto (s.), Codarin (c.)

Allenatore: Lorenzetti













PADOVA:

Gabriele Nelli tornerà a Trento, il nuovo opposto sarà il portoricano Torres che ben ha fatto in Italia nelle sue precedenti esperienze prima di andare in Polonia. Si riparte dal palleggiatore Travica, dallo schiacciatore Randazzo (affiancato dal francese Louati), dai centrali Polo e Volpato. Si cerca un buon libero per rimpiazzare Balaso, Sebastiano Milan andrà invece a Brescia.

Sestetto titolare: Travica-Torres, Randazzo-Louati, Polo-Volpato, Danani.

A disposizione: Cottarelli (p.), Premovic (o.), Cirovic (s.), Lazzaretto (s.), Sperandio (c.), Bassanello (l.).

Allenatore: Baldovin

MILANO:

La squadra guidata da Andrea Giani si è rinforzata moltissimo e può essere davvero la mina vagante del torneo. Gli arrivi degli schiacciatori Clevenot (da Piacenza) e Maar (da Verona) aumentano il potenziale offensivo dei meneghini che possono sempre contare sul fortissimo opposto Abdel-Aziz, confermato in diagonale col giovane Sbertoli. Al centro l’esperienza di Matteo Piano e il neo-acquisto sloveno Kozamernik (da Trento), il libero è Pesaresi.

Sestetto titolare: Sbertoli-Abdel Aziz, Clevenot-Maar, Piano-Kozamernik, Pesaresi.

A disposizione: Izzo (p.), Tondo (o.), Basic (s.), Gironi (s.), Bossi (c.), Hoffer (l.)

Allenatore: Giani

VERONA:

Gli arrivi del fortissimo opposto francese Boyer (titolare in Nazionale, ultima stagione allo Chaumont), del centrale argentino Solé e del libero De Pandis danno linfa agli scaligeri che devono scontare le partenze di Djuric, Stern e Pajenk. L’iraniano Manavinezhad sarà una pedina importante di banda. Cabina di regia sempre affidata a Spirito e capitan Birarelli al centro. Arriva anche Savani, davvero eterno: rafforzo importante di banda.

Sestetto titolare: Spirito-Boyer, Manavinezhad-Savani, Solé-Birarelli, De Pandis.

A disposizione: Pinelli (p.), Jaeschke (s.), Sander (s.), Marretta (s.), Magalini (s.), Alletti (c.), Grozdanov (c)

Allenatore: Grbic

RAVENNA:

La Bunge cambia volto. Coach Soli, il palleggiatore Orduna e l’opposto Buchegger sono andati in massa a Monza mentre Diamantini si è trasferito a Civitanova e Marechal ha sposato la causa del Krasnoyarsk. Andrea Argenta avrà una occasione importante da titolare dopo aver ben figurato da opposto a Modena. La cabina di regia sarà affidata a Davide Saitta, di banda Poglajen e Raffaelli, al centro Veerhees (da Vibo Valentia) e Russo mentre Goi sarà il libero.

Sestetto titolare: Saitta-Argenta, Poglajen-Raffaelli, Verhees-Russo, Goi

A disposizione: Rychlicki (s.-o.), Lavia (s.)

Allenatore: Graziosi

LATINA:

Due operazioni di lusso sul mercato: l’arrivo del martello Simone Parodi da Piacenza e dell’opposto Stern da Verona. Maruotti andrà a Siena e sarà rimpiazzato da Palacios, al centro Gitto e Rossi, Sottile in cabina di regia.

Sestetto titolare: Sottile-Stern, Parodi-Palacios, Gitto-Rossi, Tosi

A disposizione: Huang Pei-Hung (p.), Gavenda (o), S. Ngapeth (s.), Palacios (s.)

Allenatore: Tubertini

MONZA:

I brianzoli giocheranno con la diagonale di Ravenna composta da Orduna e Buchegger, gli schiacciatori sono i confermati Dzavoronok e Plotnytski, Beretta caposaldo al centro affiancato dal neo arrivo Yosifov da Piacenza, Rizzo il libero.

Sestetto titolare: Orduna-Buchegger, Dzavoronok-Plotnytskyi, Yosifov-Beretta, Rizzo.

A disposizione: Calligaro (p.), Giannotti (o.), Botto (s.), Galliani (s.), Buti (c.), Arasomwan (c.), Picchio (l.)

Allenatore: Soli

VIBO VALENTIA:

La diagonale con il croato Zhukouski e il marocchino Al Hachdadi non sembra così spettacolare, di banda però attenzione a Skrimov con Tomas Lopez, i centrali saranno Presta e Mengozzi (da Verona), Marra il libero

Sestetto titolare: Zhukouski-Al Hachdadi, Skrimov-Tomas Lopez, Vitelli-Mengozzi, Marra.

A disposizione: Marsili (p.), Domagala (o.), Presta (c.), Strohbach (s.)

Allenatore: Valentini

CASTELLANA GROTTE:

Paolo Tofoli guiderà una squadra che proverà a togliersi delle soddisfazioni. Il ritorno in Italia del palleggiatore Falaschi, l’ottimo opposto brasiliano Rena Buiatti, il micidiale martello iraniano Mirzajanpour affiancato da Wlodarcyk stanno facendo sognare la tifoseria pugliese.

Sestetto titolare: Falaschi-Renan Buiatti, Wlodarczyk-Mirzajanpour, De Togni-Zingel, Cavaccini.

A disposizione: Quartarone (p.), Kruzhkov (o.), “Composto” (s.), Kovac (s.), Scopelliti (c.), Agrusti (c.), Pace (l.)

Allenatore: Tofoli

SORA:

Gli arrivi del palleggiatore polacco Kedzierski, dello schiacciatore brasiliano Rafael e del centrale Di Martino sono particolarmente interessanti. L’opposto sarà Petkovic, Nielsen l’altro martello.

Sestetto titolare: Kedzierski-Petkovic, Nielsen-Ferreira, Caneschi-Di Martino, Bonami.

A disposizione: Marrazzo, Bermudez, Fey, Rawiak, Esposito.

Allenatore: Barbiero

SIENA:

Formazione neopromossa ma ambiziosa con l’iraniano Marouf in cabina di regia, il fortissimo opposto cubano Hernandez, gli schiacciatori Ishikawa e Maruotti, il ritorno del libero Giovi, Gladyr e Mattei al centro. Possibile mina vagante!

Sestetto titolare: Marouf-Hernandez, Ishikawa-Maruotti, Gladyr-Mattei, Giovi.

A disposizione: Giraudo (p.), Fedrizzi (s.), Vedovotto (s.), Spadavecchia (c.), Cortesia (c.), Chiappa (l.)

Allenatore: Cichello