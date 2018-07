Pallanuoto femminile, Europei 2018: verso Italia-Croazia. Il Setterosa insegue il secondo posto

Missione secondo posto: agli Europei di pallanuoto femminile, svanito il sogno del primato, il Setterosa deve centrare la seconda piazza dopo il pareggio con l’Olanda. Saranno decisive le ultime due sfide della fase a gironi: le ragazze del CT Fabio Conti, oggi, giovedì 19 luglio, alle ore 17.00, affronteranno la Croazia, che con le olandesi ha perso 1-21, e dovrà vincere di goleada.

Certamente, per agganciare la piazza d’onore, ed evitare Russia o Spagna, e pescare, con tutta probabilità, l’Ungheria ai quarti, la formazione nostrana non dipende più soltanto dalle proprie azioni, ma è legata a quelle delle orange che probabilmente oggi vinceranno con la Francia, ma che poi dovranno perdere a sua volta contro la Grecia.

Quella odierna sarà una pura formalità per l’Italia: la compagine balcanica, oltre alla già citata sconfitta con l’Olanda, ha perso 2-21 con la Grecia e 6-17 con la Francia. Al femminile dunque la Croazia non è affatto un avversario temibile e le azzurre dovranno sfruttare la situazione per continuare la preparazione verso un quarto di finale che, in ogni caso, sarà davvero ostico.













