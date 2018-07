Volley femminile, Mercato Serie A1 2018-2019: tutti i colpi, le cessioni e gli acquisti messi a segno. Quante Campionesse in Italia!

Il volley mercato si è infiammato, si stanno definendo le squadre che parteciperanno alla prossima Serie A1. Il massimo campionato italiano di volley femminile si preannuncia altamente spettacolare e con tantissime stelle ai nastri di partenza. Vediamo nel dettaglio la composizione delle varie formazioni, tutte le rose, i movimenti, gli acquisti e le cessioni.

CONEGLIANO:

Le Campionesse d’Italia si rifaranno leggermente il look, rispetto alla formazione che ha vinto lo scudetto hanno perso la centrale Laura Melandri (a Monza) e la schiacciatrice messicana Samanta Bricio finita al Fenerbahce Istanbul ma i rinforzi non mancano. Arriva il martello Miriam Sylla da Bergamo, l’azzurra si giocherà il posto con Kimberly Hill e Megan Easy (rinnovo dopo l’infortunio, rinforzo pesantissimo). Al centro viene recuperata la fortissima Robin De Kruijf affiancata da Anna Danesi o Raphaela Folie. Indiscutibile la diagonale composta da Wolosz e Fabris come il libero Monica De Gennaro.

NOVARA:

Le piemontesi vogliono subito riscattarsi dopo aver perso la Finale Scudetto contro Conegliano con qualche aggiustamento sostanziale: addio alla palleggiatrice Skorupa e saluti anche alla centrale Gibbemeyer che andrà al’Eczacibasi. Paola Egonu ovviamente l’arma in più, l’opposto sarà dunque servita dalla palleggiatrice statunitense Carlini che arriva da Scandicci. Di banda la solita Celeste Plak e l’esperienza della 40enne Francesca Piccinini (ultima stagione da “professionista”?) con la carta Michelle Bartsch da utilizzare (la statunitense è reduce da una buona annata con Busto Arsizio e si è messa in mostra con la Nazionale). Al centro ovviamente Cristina Chirichella, la capitana dell’Italia sarà spalleggiata dalla forte serba Veljkovic acquistata dal Chemik Police mentre Sansonna sarà il libero.

SCANDICCI:

Le toscane vogliono puntare decisamente in alto questa volta e il sogno scudetto non è impossibile. In cabina di regia arriva Ofelia Malinov (da Bergamo), palleggiatrice titolare della Nazionale pronta a servire palloni importanti alla giovanissima opposto Isabelle Haak (già top scorer dell’ultima Serie A1) e alla bulgara Elitsa Vasileva, una delle migliori marcatrici a livello internazionale. Confermata la solidità del martello Lucia Bosetti, al centro non mancheranno i muri della brasiliana Adenizia che sarà affiancata dal neo-acquisto Stevanovic (serba campionessa d’Europa, da Casalmaggiore), il libero è la confermata Merlo.

BUSTO ARSIZIO:

Le Farfalle hanno perso Valentina Diouf (volata in Brasile), la schiacciatrice Bartsch (a Novara), la centrale Stufi (a Novara). Si riparte da due elementi amarcord cioè il libero Giulia Leonadi (da Modena) e la schiacciatrice Flo Meijners (era inattiva), due giocatrici che vinsero lo scudetto nel 2012. Confermata Alessia Orro in cabina di regia che giocherà con l’opposto belga Grobelna, di banda anche Alessia Gennari, al centro Berti e il neo-acquisto Bonifacio (da Novara).

MONZA:

Le brianzole hanno allestito un vero e proprio squadrone, sempre più ambizioso dopo gli ottimi risultati ottenuti in questa stagione. Falasca ha lasciato la panchina della squadra maschile per guidare una formazione stellare con degli acquisti da urlo: la centrale statunitense Adams (dall’Eczacibasi), la schiacciatrice olandese Buijs (dal Nilufer), la centrale Laura Melandri (da Conegliano) sono gli innesti di punta. La diagonale con Hancock e Serena Ortolani, un’altra buona schiacciatrice come Edina Begic e il libero Arcangeli completano un sestetto da sogno. Buona panchina con l’opposto Bianchini, il martello Partenio, le centrali Devetag e Fabiola Facchinetti che fa il salto di categoria.

FIRENZE:

Gli arrivi dell’opposto Lippmann, della schiacciatrice Degradi e della centrale Popovic alzano il livello di una squadra che può contare anche sulla palleggiatrice olandese Dijkemae e sull’attaccante Indre Sokaite.

CASALMAGGIORE:

Questo deve essere l’anno della rinascita per le ragazze in rosa che cambiano totalmente volto. Si riparte dall’opposto Polina Rahimova (garantisce vagonate di punti, viene dal Fenerbahce), dall’esperienza della schiacciatrice Marcon (da Bergamo) e della centrale Arrighetti (da Scandicci). Gaspari il nuovo allenatore, la palleggiatrice Radenkovic e la centrale Kakolewska sono due oggetti del mistero provenienti dalla Polonia. Trattativa aperta per Caterina Bosetti.

BERGAMO:

Lo sponsor Zanetti ha salvato una storica società che ha però perso Malinov, Sylla, Popovic, Marcon, con Cardullo e Paggi che potrebbero appendere le ginocchiere al chiodo. Si riparte dalla palleggiatrice Carlotta Cambi (da Pesaro), dal libero Imma Sirressi (da Casalmaggiore), dalle schiacciatrici Acosta e Courtney (era inattiva), al centro Happ (da Firenze) e Olivotto (da Pesaro). Arriva anche Camilla Mingardi che potrebbe giocare da opposto (ma si spinge su Smarzek).

CLUB ITALIA:

Promosso di ufficio dopo l’accordo tra Lega e Federazione. Ci giocheranno la schiacciatrice Elena Pietrini e Marina Lubian che sono già esplose in Nazionale, l’opposto sarà Battista in diagonale con Morello, Populini l’altro martello. Sestetto da completare con la scelta della seconda centrale e del libero, da definire anche la guida tecnica.

BRESCIA:

Squadra neopromossa che darà una ghiotta occasione da titolare all’opposto Anna Nicoletti (positiva a Conegliano) in diagonale con Isabella Di Iulio (da Scandicci). Da scoprire la centrale Washington (da Ravenna), la schiacciatrice spagnola Rivero (da Mondovì), la centrale bielorussa Miniuk, mentre il martello Pietersen si è già vista a Modena.

CHIERI:

Le piemontesi hanno vinto i playoff di Serie A2 e si schierano con una formazione molto misteriosa incentrata sull’opposto cubano Gyselle Silva (giocava nelle Filippine), sulla schiacciatrice azera Bayramova (vista in Turchia al Manisa) e sulla centrale bielorussa Barysevich (militava in patria).

CUNEO:

Il club piemontese ha acquisito il titolo da Piacenza. Sestetto ancora in via di completamento ma spicca l’opposto Van Hecke reduce da una buona stagione a Pesaro. Bosio in cabina di regia, l’austriaca Markovic di banda.

PESARO non si iscrive per problemi economici, potrebbe essere ripescata FILOTTRANO (retrocessa sul campo) in cui giocheranno la centrale Pisani e l’opposto Vasilantonaki.













(foto Ettore Griffoni)