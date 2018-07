Vincenzo Nibali, Tour de France 2018: “Bisogna stare davanti, le sorprese sono dietro l’angolo”. Che guadagno su Froome e Quintana

Vincenzo Nibali è uno degli uomini più felici al termine della prima tappa del Tour de France 2018. Lo Squalo, infatti, ha guadagnato secondi importantissimi su Chris Froome e Nairo Quintana, i suoi rivali più agguerriti nella corsa verso la maglia gialla: il britannico a causa di una caduta ha tagliato il traguardo con 51” di ritardo, il colombiano ha pagato 1’15” per colpa di una foratura. Un doppio colpo di scena inatteso in coda a una frazione totalmente pianeggiante che sulla carta non doveva nascondere insidie per gli uomini di classifica.

Il capitano della Bahrain Merida è stato ben accorto e si gusta la sua posizione privilegiata. L'analisi del post-gara, rilasciata ai microfoni della Rai, è fulminea: "Bisogna sempre stare davanti, Il Tour è questo, le sorprese sono sempre dietro l'angolo. Stare davanti, soprattutto nella seconda metà di tappa, è fondamentale. Io ci sono riuscito grazie a Sonny Colbrelli e Heinrich Haussler, miei preziosissimi compagni".













(foto Valerio Origo)