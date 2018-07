Tour de France 2018, prima tappa: Froome cade, Quintana fora, Nibali vola in classifica! Gaviria in giallo

Un primo giorno di Tour de France 2018 davvero clamoroso. Doveva essere una giornata piuttosto tranquilla quella di questa prima tappa, con partenza da Noirmoutier-en-l’Îl e arrivo dopo 201 chilometri a Fontenay-le-Comte. Tutt’altro: alla Grande Boucle non c’è un attimo di pausa, ultimi 10 chilometri pieni di colpi di scena, con le cadute a farla da padrone: a terra, tra gli altri Richie Porte e Chris Froome, mentre per Nairo Quintana problemi meccanici. Tantissimi secondi persi per i corridori più attesi di questo Tour. Ad agguantare la prima Maglia Gialla è stato il più atteso: il colombiano Fernando Gaviria, che ha sfruttato al meglio il lavoro della Quick-Step Floors finalizzando con una strepitosa volata. Piazzato Peter Sagan.

Al primo attacco, com’è ovvio che fosse, va via la prima fuga di questo Tour. Tre francesi in avanscoperta: Jerome Cousin (Direct Energie), Kevin Ledanois (Fortuneo-Samsic) e Yoann Offredo (Wanty-Groupe Gobert). Tantissime le squadre dei velocisti a controllare l’andatura in gruppo: non c’è mai stato troppo spazio per gli attaccanti che hanno avuto un vantaggio massimo che si è aggirato attorno ai 4′. Con il passare dei chilometri il plotone è andato via via a recuperare: sul primo GPM della Grande Boucle c’è stato spazio però per Ledanois per aggiudicarsi il punto in palio e la Maglia a Pois.

Con il gruppo lanciatissimo a grande velocità e i fuggitivi ripresi, è andata in scena una brutta caduta a 10 chilometri dal traguardo: a terra tra gli altri Arnaud Démare, velocista della FDJ, e Richie Porte, capitano della BMC. Strada comunque molto brutta e velocità altissime, colpi di scena praticamente ad ogni curva: caduti infatti anche i capitani del Team Sky Egan Bernal e Chris Froome. A 5 km dal traguardo è iniziato il lavoro della Bora-hansgrohe, squadra del campione del Mondo Peter Sagan, che ha tutta ha messo in fila il gruppo. A circa 3 chilometri dall’arrivo ennesima notizia clamorosa: problemi tecnici per Nairo Quintana che è dovuto fermarsi a cambiare la bici, perdendo nettamente contatto dai rivali.

Treno della Quick-Step Floors a tutta nell’ultimo chilometro: posizione perfetta per Fernando Gaviria che su un arrivo piuttosto impegnativo ha dominato in lungo e in largo la volata contro l’iridato Sagan. Terza piazza per Marcel Kittel (Katusha-Alpecin), quarto il campione d’Europa Alexander Kristoff (UAE Emirates).

Per quanto riguarda i distacchi tra i big: Froome a 51” dal primo gruppo (dove c’era il nostro Vincenzo Nibali, addirittura undicesimo in volata), con lui anche Porte, mentre a 1’12” Quintana.













Foto: Pier Colombo