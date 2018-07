Vincenzo Nibali si deve operare! Lo Squalo sotto i ferri dopo la caduta: corsa contro il tempo per Vuelta e Mondiali

Vincenzo Nibali si deve operare: questa è la triste notizia diffusa direttamente dalla sua Bahrain Merida. Lo Squalo si deve sottoporre a un intervento chirurgico a causa della frattura alla decima vertebra toracica, conseguenza della drammatica caduta sull’Alpe d’Huez nel corso della dodicesima tappa del Tour de France 2018. Brutta tegola per il siciliano che era volato a terra per colpa di un tifoso dopo essere rimasto impigliato nella tracolla di una macchina fotografica: pochi giorni fa aveva indossato un busto e si sperava che questa soluzione gli permettesse di risolvere il problema fisico nel giro di due settimane ma purtroppo le molteplici visite mediche effettuate nelle ultime ore hanno costretto il siciliano a prendere la strada della sala operatoria.

L’operazione si svolgerà settimana prossima in Italia. La speranza è che tutto vada bene sotto i ferri e che Vincenzo Nibali possa tornare in sella al più presto ma ora il rischio di compromettere la seconda parte di stagione è purtroppo sempre più serio: la Vuelta di Spagna scatterà il prossimo 25 agosto, poi gli attesissimi Mondiali di Innsbruck il 30 settembre. Il 33enne punta naturalmente alla rassegna iridata visto il durissimo percorso austriaco che si adatta perfettamente alle sue caratteristiche ma ora è chiamato a una corsa contro il tempo: l’obiettivo è quello di tornare ad allenarsi una settimana dopo l’intervento e accelerare la preparazione proprio per gli eventi clou dei prossimi due mesi.

