Mountain Bike, Europei 2018: i convocati dell’Italia per Glasgow, c’è Eva Lechner

C’è ovviamente anche la Mountain Bike nel programma dell’evento multidisciplinare in terra scozzese: a Glasgow si disputano gli Europei, e protagonista sarà anche il cross country. Gara in programma il 7 agosto sia per gli uomini che per le donne, il Coordinatore Squadre Nazionali Davide Cassani, su indicazione del Commissario Tecnico Mirko Celestino, ha diramato la lista dei convocati per la manifestazione scozzese.

I convocati dell’Italia:

Bertolini Gioele Centro Sportivo Esercito

Braidot Daniele C.S. Carabinieri

Braidot Luca C.S. Carabinieri

Calvetti Serena Ktm – Protek – Dama

Colledani Nadir Bianchi Countervail

Fontana Marco Aurelio Bianchi Countervail

Lechner Eva Centro Sportivo Esercito

Pettina’ Nicholas C.S. Carabinieri

Tabacchi Mirko C.S. Carabinieri













gianluca.bruno@oasport.it

Foto: Romeo Deganello