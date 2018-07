VIDEO Matteo Berrettini vince l’ATP 250 di Gstaad! Prima magica vittoria, gli highlights della finale contro Bautista-Agut

Matteo Berrettini ha conquistato il suo primo torneo ATP in carriera. Il 22enne si è imposto nel 250 di Gstaad sconfiggendo in Finale il quotato spagnolo Roberto Bautista-Agut, numero 16 al mondo. Una vera e propria impresa per il laziale che da domani sarà numero 54 nel ranking ATP: sulla terra rossa della cittadina svizzera, l’azzurro si è confermato ai massimi livelli e ha ribadito che questa è la stagione della sua consacrazione. Di seguito il VIDEO con gli highlights della Finala vinta da Matteo Berrettini all’ATP 250 di Gstaad e la festa del nostro tennista dopo il successo su Bautista-Agut.













(foto Twitter Federtennis)