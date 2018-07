Badminton, Mondiali 2018: Rosario Maddaloni eliminato al primo turno, Nishimoto troppo forte

Si ferma al primo turno l’avventura di Rosario Maddaloni ai Mondiali 2018 di badminton, iniziati oggi a Nanjing (Cina). Il nostro portacolori era atteso da un match proibitivo contro il giapponese Kenta Nishimoto, numero 14 del ranking mondiale, ma non ha sfigurato e ha disputato una partita tenace lottando alla pari con l’avversario per larghi frangenti. Il poliziotto, unico uomo presente in questa rassegna iridata, ha perso abbastanza nettamente il primo set per 21-13 ma nella seconda frazione si è arreso soltanto negli scambi finali (21-18) dopo aver rimontato anche quattro punti.

Queste le dichiarazioni che Maddaloni ha rilasciato dopo la sconfitta: “Sono soddisfatto per il livello che ho mostrato in campo. Dopo la trasferta di Singapore dove non avevo reso al meglio, sono riuscito a riscattarmi e sono pronto a gettare la testa nei prossimi impegni”. Soddisfatto anche il DT Arturo Ruiz: “Rosario ha giocato una buona partita contro un top player mondiale. Ha espresso un grande gioco difensivo e nel secondo set quando il punteggio nel finale è stato combattuto con un piccolo sforzo sarebbe stato possibile strappare il parziale all’avversario”. Domani giocheranno invece Silvia Garino e Lisa Iversen, impegnate in doppio contro Lin Xiao Min e Wu Fang Chien, coppia di Cina Taipei.













Foto: Badminton Europei