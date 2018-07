Tennis, ATP Gstaad 2018: quanti soldi ha guadagnato Matteo Berrettini vincendo il torneo? Che trionfo dell’azzurro

Matteo Berrettini ha vinto il torneo ATP 250 di Gstaad e ha così potuto festeggiare il primo trionfo in una competizione del massimo circuito. Il 22enne si è consacrato nel cuore della stagione della sua esplosione definitiva, l’Italia ha trovato un nuovo giovane fenomeno in un momento davvero molto positivo per il nostro tennis. Il nuovo numero 54 del mondo si è preso il lusso di sconfiggere il quotato Roberto Bautista-Agut e ha così potuto alzare le braccia al cielo sulla terra rossa svizzera.

Un successo ampiamente meritato e che assicura anche un discreto montepremi al laziale anche se siamo ben lontani dalle cifre astronomiche che siamo soliti vedere in altri tornei. Quanti soldi ha guadagnato Matteo Berrettini conquistando il torneo ATP 250 di Gstaad? Il conto in banca dell’azzurro salirà di 89.435 euro.