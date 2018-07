VIDEO Julian Alaphilippe sputa in faccia a Sonny Colbrelli? Il fattaccio nella volata di Quimper al Tour de France

Julian Alpahilippe ha sputato in faccia a Sonny Colbrelli? L’episodio potrebbe essere accaduto ieri durante la volata della quinta tappa del Tour de France: a 400 metri dall’arrivo di Quimper, infatti, il ciclista francese si è affiancato all’italiano, ha voltato il viso verso di lui e ha aperto la bocca come evidenziano le immagini.

Lo sputo è partito o ci sono stati "soltanto" degli insulti? L'episodio è sotto la lente d'ingrandimento e a chiarire parzialmente la situazione ci ha pensato l'uomo della Bahrain Merida, poi secondo al traguardo alle spalle di Peter Sagan: "Tra di noi un contatto c'era stato – ha dichiarato alla Gazzetta dello Sport – e avevo sentito che aveva detto qualcosa. Le volate sono queste, non potevo mica lasciarlo passare. Se c'è stato uno sputo, che cosa devo dire… complimenti! Ci vorrebbe un po' di rispetto. Non ho intenzione di fare nessun reclamo. Spero che ci possa essere un chiarimento, delle scuse". Il DS della Quick Step Floors, squadra di Alaphilippe, ha spiegato a Sonny che non c'è stato uno sputo. Di seguito il VIDEO dell'episodio incriminato.













(foto Pier Colombo)