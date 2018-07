LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA: Nibali rischia con un ventaglio, poi si salva. Selezione verso il Mur de Bretagne

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta tappa del Tour de France 2018, 181 km da Brest al Mûr-de-Bretagne Guerlédan. Una frazione che potrebbe portare distacchi pesanti in classifica generale visto il finale. Infatti negli ultimi 15 km si scalerà per due volte il Mûr de Bretagne, su cui è posto il traguardo. Uno strappo durissimo di 2 km con una pendenza media del 7% e delle rampe nella parte centrale che arrivano anche al 12%. Su queste pendenze si potrà davvero fare la differenza e assisteremo alla prima grande battaglia in salita di questa Grande Boucle.

Tanti corridori hanno puntato su questa tappa e due in particolare sembrano i più adatti al muro finale: Alejandro Valverde e Julian Alaphilippe. Troveremo poi Peter Sagan, a caccia del tris, Philippe Gilbert, Daniele Martin e Greg Van Avermaet, che per tenere la maglia gialla dovrà dare il massimo. Ci aspettiamo poi anche di vedere in azione i big con il nostro Vincenzo Nibali che, dopo gli ottimi segnali di ieri, proverà a difendersi al meglio in un arrivo sulla carta non adatto alle sue caratteristiche.

16.37 1’50” il vantaggio dei fuggitivi, tenuti a bagnomaria dal gruppo.

16.35 Ora Vincenzo Nibali ha tanti compagni di squadra intorno a sé.

16.33 Nulle le chance dei fuggitivi di arrivare fino in fondo a giocarsi la tappa.

🏁 – 50 km

No hope for the breakaway with only a 1'50 lead with 50 km to go. ⏱️

Peu d'espoirs pour l'échappée avec moins de 2' d'avance à 50 km du but. ⏱️#TDF2018 pic.twitter.com/CujeuCUZYU — Le Tour de France (@LeTour) July 12, 2018

16.30 Nel 2011 Cadel Evans beffò Alberto Contador sul Mur de Bretagne.

7️⃣ years ago // Il y a 7️⃣ ans@CadelOfficial gets win for the first finish at Mûr-de-Bretagne, only a handful of cms ahead of @albertocontador 🏆

Cadel Evans s'impose d'un fil devant Alberto Contador pour la première arrivée du Tour à Mûr-de-Bretagne 🏆#TDF2018 pic.twitter.com/OBogVyNFwB — Le Tour de France (@LeTour) July 12, 2018

16.28 Pichon, Gaudin, Grellier, Turgis e Smith sono i cinque uomini in fuga con 1’55” sul plotone. 50 km all’arrivo.

16.25 Rallentamento nel gruppo maglia gialla, la Quick-Step rifiata. Sale di nuovo a 2 minuti il vantaggio dei cinque al comando.

16.22 E’ rientrato Roglic, che oggi ha speso davvero tante energie e potrebbe pagare sullo strappo finale.

16.20 60 km all’arrivo. E’ successo moltissimo e il bello deve ancora arrivare…

16.19 Come si vede, sta tirando quasi solo la Quick-Step.

The riders left behind made their way back to the first peloton but @quickstepteam keeps pulling en route to Mûr-de-Bretagne #TDF2018 #TDFdata pic.twitter.com/Mi7iArlalO — letourdata (@letourdata) July 12, 2018

16.18 Non è escluso che, tra qualche chilometro, la Quick-Step Floors provi a frazionare nuovamente il gruppo. Vincenzo Nibali deve fare attenzione questa volta.

16.15 Un’immagine dei fuggitivi.

🏁 – 64 km

Many things happening within the bunch, but don't forget there are still 5 men in the lead, 1'52 lead. ⏱️

Beaucoup d'action au sein du peloton, mais n'oublions pas les 5 hommes de tête : 1'52 d'avance. ⏱️#TDF2018 pic.twitter.com/ABrtPsPwSW — Le Tour de France (@LeTour) July 12, 2018

16.13 1’50” di vantaggio per Pichon, Gaudin, Grellier, Turgis e Smith a 62 km dal traguardo.

16.10 Ritmi altissimi e ventagli. Il Mur de Bretagne ora farà davvero male, tanti ci arriveranno con le “gambe di legno”…

16.08 La caduta di Roglic.

🏁 – 69 km

"Cause you had a bad day, you're taking one down, you sing a sad song just to turn it around" @rogla 😟

Ce n'est décidément pas le jour de @rogla qui a chuté sur un terre-plein central… 😟#TDF2018 pic.twitter.com/96Pl3TEUKI — Le Tour de France (@LeTour) July 12, 2018

16.05 Si è stabilizzato sui 2 minuti il vantaggio di Laurent Pichon (Fortuneo – Samsic), Damien Gaudin, Fabien Grellier (Direct Energie), Anthony Turgis (Cofidis), Dion Smith (Wanty – Groupe Gobert).

16.03 CADUTO ROGLIC! Proprio una giornata negativa per lo sloveno, capitano della Lotto NL-Jumbo. Ha perso tantissimo per cambiare la bicicletta, circa 45 secondi.

16.00 72 km all’arrivo, 2’11” il vantaggio dei fuggitivi sul gruppo maglia gialla, sempre tirato dalla Quick-Step.

🏁 – 72 km

Peloton back together after a great effort from @LottoJumbo_road. 💪

Peloton de nouveau groupé après le gros effort de l'équipe @LottoJumbo_road.💪#TDF2018 pic.twitter.com/TjpRtFx4g7 — Le Tour de France (@LeTour) July 12, 2018

15.58 Vincenzo Nibali ha dunque ritrovato tutti i suoi compagni di squadra. Lo Squalo deve essere senz’altro arrabbiatissimo. Ha rischiato molto e, nel momento della difficoltà, ha potuto contare su un solo gregario…

15.56 Andiamo a riepilogare la situazione. Quando mancano 75 chilometri al traguardo in testa ci sono sempre i fuggitivi della prima ora: Laurent Pichon (Fortuneo – Samsic), Damien Gaudin, Fabien Grellier (Direct Energie), Anthony Turgis (Cofidis), Dion Smith (Wanty – Groupe Gobert). Gruppo a 2’15” di ritardo, sempre guidato dalla Quick-Step Floors, ma con andatura ora più regolare. Il plotone di Roglic è rientrato definitivamente, dunque gruppo compatto alle spalle dei fuggitivi.

15.55 Il gruppo di Primoz Roglic sta per rientrare nel plotone principale.

15.52 Continua a spingere la Quick-Step Floors. Il lavoro della LottoNL-Jumbo sta portando i frutti sperati: soli 30” di ritardo per Roglic.

15.49 Gruppo che continua a recuperare! 2′ di distacco dai fuggitivi che a breve potrebbero essere ripresi.

15.45

🏁 – 83 km@quickstepteam setting a fast pace in the first peloton : 1'30 gap now! ⚡@quickstepteam roule vraiment fort en tête du premier peloton : 1'30 d'écart désormais ! ⚡#TDF2018 pic.twitter.com/cjkD1V6tOT — Le Tour de France (@LeTour) July 12, 2018

15.43 Sempre la Quick-Step Floors a condurre l’inseguimento.

15.42 Vantaggio dei fuggitivi sul gruppo che è sceso da 7′ a 3′ nel giro di una ventina di chilometri.

15.41 Ricordiamo i nomi degli attaccanti: Laurent Pichon (Fortuneo – Samsic), Damien Gaudin, Fabien Grellier (Direct Energie) Anthony Turgis (Cofidis), Dion Smith (Wanty – Groupe Gobert).

15.38 LottoNL-Jumbo a tutta per provare a chiudere il buco. Non sarà facile.

🏁 – 88 km@LottoJumbo_road racing fast to close the gap, but it's not working. 1'20 now. ⏱️

Lotto-NL Jumbo roule fort pour réduire l'écart, mais ça ne fonctionne pas. 1'20 de retard désormais ! ⏱️#TDF2018 pic.twitter.com/rK0oMhVJif — Le Tour de France (@LeTour) July 12, 2018

15.36 A 90 chilometri dall’arrivo la Quick-Step Floors continua a spingere: 4′ di ritardo per il gruppo dai fuggitivi.

15.34

🏁 – 93 km

Peloton split in two, with 1' gap inbetween. Roglic is trapped in the second group! 🔥

Peloton coupé en deux, avec 1' d'écart entre les deux ! Roglic piégé ! 🔥#TDF2018 pic.twitter.com/iTDO2geDFI — Le Tour de France (@LeTour) July 12, 2018

15.31 Spettacolare l’azione della Quick-Step Floors.

🏁 – 100 km

First echelon of this Tour de France! 🎉💨

Premières bordures de ce Tour 2018 ! 🎉💨#TDF2018 pic.twitter.com/9Xu5ejiY3S — Le Tour de France (@LeTour) July 12, 2018

15.31 Un centinaio di uomini in gruppo, Roglic è ad 1′ di ritardo.

15.30 Rientrano in gruppo Nibali e Quintana, gran lavoro della Movistar, un bello spavento per lo Squalo.

15.29 Nel terzo gruppo, quello che si trova ad 1′ dal gruppo, c’è Primoz Roglic.

15.27 Quintana, Fulgsang, Vincenzo Nibali e Daniel Martin nel secondo gruppo. Un po’ di fatica, ma dovrebbe rientrare.

15.25 Ancora alta velocità in testa al gruppo.

15.23 Ovviamente il gruppo guadagna tantissimi secondi sui fuggitivi: nel giro di 5 km il vantaggio è sceso a 5’30”.

15.22 A 100 chilometri dall’arrivo, dopo una prima metà di gara molto noiosa, si è accesa finalmente la corsa.

15.21 Si aprono ventagli su ventagli, il primo gruppo è formato da una cinquantina di corridori.

15.21 Si spezza il gruppo! Dà spettacolo la Quick-Step Floors.

15.20 ATTENZIONE!!! VENTO LATERALE!! ATTACCA LA QUICK-STEP FLOORS!!!!

15.19 Anche al traguardo c’è attesa per l’arrivo della carovana.

15.12 Non c’è stata volata questa volta al GPM.

🏁 – 116 km

Côte de Roc'h Trévézel (cat. 4) ⛰️@DionSmithy first again and now level with @Tomashuuns! 🔴⚪@DionSmithy prend le point encore une fois, et revient à hauteur de @Tomashuuns ! 🔴⚪#TDF2018 pic.twitter.com/4mXU2Qmrh8 — Le Tour de France (@LeTour) July 12, 2018

15.08 Alto passaggio vincente per Smith che va a riprendersi ufficialmente la maglia a pois!

15.04 A breve il secondo GPM di giornata.

15.01 Distacco che si avvicina ai 7′.

🏁 – 116 km

Gap approaching 7'. ⏱️

L'écart approche des 7'. ⏱️

Live ➡️ https://t.co/OK5buI9uXQ#TDF2018 pic.twitter.com/M28apZEWJq — Le Tour de France (@LeTour) July 12, 2018

14.58 Calma piatta sia in gruppo che in fuga, ora si procede alla stessa velocità.

14.50 Situazione molto stabile. 122 chilometri al traguardo con i fuggitivi che conservano 6’30” sul gruppo.

14.44 Davvero molto sorridente Pichon che passa sulle strade di casa.

14.41 Andatura non eccezionale per gruppo e fuggitivi, ancora 127 chilometri all’arrivo.

14.38 Andiamo a rivivere lo sprint per il primo GPM di giornata.

Dion Smith grabs some points at the Côte de Ploudiry (cat. 3) to recapture his polka-dot jersey! 🔴⚪@DionSmithy prend des points à la Côte de Ploudiry (cat. 3) et part à la reconquête de son maillot à pois ! 🔴⚪#TDF2018 pic.twitter.com/5lSXZQbfQv — Le Tour de France (@LeTour) July 12, 2018

14.35 Sale di un altro minuto il vantaggio dei fuggitivi: 6’43” il ritardo del plotone guidato dalla BMC.

14.28 Primo GPM di giornata: se l’aggiudica Smith con un’ottima volata.

14.25 Ricordiamo i nomi dei fuggitivi: Laurent Pichon (Fortuneo – Samsic), Damien Gaudin, Fabien Grellier (Direct Energie) Anthony Turgis (Cofidis), Dion Smith (Wanty – Groupe Gobert).

14.23 In fuga sulle strade di casa.

He's in the breakaway and riding at home @lauPichon ! 👋🏡@lauPichon court à la maison aujourd'hui et est dans l'échappée ! 👋🏡#TDF2018 pic.twitter.com/HxkRf0CDSc — Le Tour de France (@LeTour) July 12, 2018

14.21 5’53”, sale ancora il vantaggio degli attaccanti a 140 chilometri dall’arrivo.

14.16 Ancora statistiche nel confronto tra gruppo e attaccanti.

After an easy start, the peloton picked up the pace to keep the gap under control #TDF2018 #TDFdata pic.twitter.com/cZIZ76LFvB — letourdata (@letourdata) July 12, 2018

14.12 È Bevin a dettare l’andatura.

#TDF2018 @PaddyBevin is back at the front of the peloton controlling the early pace on stage 6. With 156km still to go, the breakaway is five minutes up the road. 📷: @ChrisAuldPhoto pic.twitter.com/qoQoVCPSv0 — BMC Racing Team (@BMCProTeam) July 12, 2018

14.10 In testa al gruppo Maglia Gialla troviamo un uomo della BMC che sta gestendo la situazione.

14.05

The 5-man leading group was 6.1km/h faster than the pack in the first 20km. The gap is now up to 5' and we can see different teams taking the front positions of the peloton to try and control the situation

#TDF2018 #TDFdata pic.twitter.com/0cAlS8xUAx — letourdata (@letourdata) July 12, 2018

14.02

#TDF is back at Brest for the first time since the Grand Départ in 2008. That year, three future overall winners gave their first pedal strokes on the race

🇱🇺 @andy_schleck 🇬🇧 @chrisfroome 🇮🇹 @vincenzonibali #TDF2018 #TDFdata pic.twitter.com/W90V9C8Fk6 — letourdata (@letourdata) July 12, 2018

14.00 155 chilometri al traguardo, 5′ di ritardo.

13.57 Aumenta ancora il vantaggio degli attaccanti.

13.47 Gli uomini all’attacco.

13.45 Saluti nella propria città per Le Gac.

13.42 Vantaggio che aumenta a dismisura, siamo a 3’40”. Il plotone è fermo.

13.40 Il gruppo si è già rialzato.

13.37 Come al solito tra le grandi protagoniste le squadre Professional, che hanno ricevuto la Wild Card per questo Tour.

13.34 In fuga Laurent Pichon (Fortuneo – Samsic), Damien Gaudin, Fabien Grellier (Direct Energie) Anthony Turgis (Cofidis), Dion Smith (Wanty – Groupe Gobert).

13.32 Vanno via in cinque, il gruppo anche oggi sembra lasciar fare.

13.29 Ancora una volta il primo tentativo di fuga viene effettuato da un uomo della Direct Energie. E’ il francese Damien Gaudin.

13.27 INIZIA LA SESTA TAPPA DEL TOUR DE FRANCE 2018! I corridori hanno appena transitato sul “chilometro zero”

13.26 Due successi a testa per Fernando Gaviria e Peter Sagan nelle prime cinque tappe del Tour de France 2018. Oggi assisteremo ad un nuovo vincitore oppure lo slovacco campione del Mondo compierà un’altra delle sue imprese?

13.20 Ancora 4km di trasferimento prima del via

13.18 Simbolo del primato come detto precedentemente indossato da Greg Van Avermaet, maglia verde sulle spalle di Peter Sagan, maglia a pois (come si vede nella foto in basso) al lettone Skujins, miglior giovane (maglia bianca) vestita dal danese Soren Kragh Andersen. La Quick-Step Floors rimane il miglior team

13.13 Graduatoria ristrettissima. Ricordiamo l’ordine della classifica generale: maglia gialla sulle spalle di Greg Van Avermaet, che ieri ha guadagnato 2″ di abbuono (secondo traguardo volante di ieri) sul compagno di squadra Van Garderen (Stati Uniti). In terza posizione il belga Philippe Gilbert in ritardo di soli 3″ dal leader. Attenzione a Gerain Thomas a 4″ e Julian Alaphilippe a 5″.

🏁 Stage 6 // Étape 6 🏁

See you later Brest : the fictional start has been given! 🚩

A bientôt Brest : le départ fictif a été donné ! 🚩#TDF2018 pic.twitter.com/iWhnsos4mG — Le Tour de France (@LeTour) July 12, 2018

13.08 I corridori stanno transitando lungo i 10km di zona neutrale, prima di giungere allo start ufficiale della gara

13.06 Per la 56a volta Brest ospita il passaggio del Tour de France, è la terza occasione in cui è teatro della partenza di una tappa della Grande Boucle. L’ultima risale al 2008 (prima tappa), anno del debutto di Chris Froome.

13.02 Continua il momento di crisi di Mark Cavendish, che a causa delle sue difficoltà in salita, ieri ha concluso a quasi 21′ di ritardo dal vincitore della corsa. Anche oggi sarà una giornata di sofferenza per il britannico del team Dimension Data

Lumpy day yesterday. Same again today. Can say Brittany is beautiful though!! (📸@MarioStiehl) https://t.co/y9KTV5K2uD pic.twitter.com/kArVvXuJYQ — Mark Cavendish (@MarkCavendish) July 12, 2018

12.58 Sylvain Chavanel avrebbe voluto indossare la maglia a pois oggi, che invece è sulle spalle del lettone Skujins (che porta anche il pettorale rosso, riconoscimento del premio combattività). I due corridori sono pari a 4 punti nella graduatoria scalatori, ma il ciclista della Trek-Segafredo è meglio piazzato in graduatoria generale. Oggi vi sono altri 7 punti in palio

🎙 @chava_sylvain « I’m a bit disappointed because I’m not wearing the polka dot jersey today / je suis un peu déçu de ne pas pouvoir porter le maillot à pois aujourd’hui »#TDF2018 pic.twitter.com/Z7GKkTtPSU — Le Tour de France (@LeTour) July 12, 2018

12.55 La maglia gialla rimane sulle spalle di Greg Van Avermaet per il terzo giorno consecutivo. Il belga della BMC tuttavia dovrà sudare tanto per mantenere il simbolo del primato anche domani.

12.52 Peter Sagan, dopo aver ottenuto il decimo successo nella frazione di ieri davanti ad un ottimo Sonny Colbrelli, oggi non parte con i favori del pronostico. Sarà una salita finale troppo impegnativa sulla carta per la maglia verde, che si occuperà di gestire le proprie forze in vista dei prossimi arrivi dedicati alle ruote veloci

12.48 A proposito dello Squalo: ottimi segnali ieri grazie al 10° posto (il migliore tra i big) sul traguardo di Quimper. Oggi il percorso non è adatto alle sue caratteristiche, dunque Vincenzo Nibali dovrà difendersi e cercare di non perdere terreno rispetto ai propri diretti rivali

12.45 L’ultimo arrivo sul Mur-de-Bretagne risale al 2015. Vinse Alexis Vuillermoz, oggi gregario di Bardet alla AG2R. Tre anni fa diversi uomini di classifica persero una decina di secondi, tra questi anche Vincenzo Nibali.

.@A_Vuillermoz has already won once in Mûr de Bretagne, will he do it again today ? Alexis Vuillermoz s’est déjà imposé à Mûr de Bretagne, récidiver a-t-il aujourd’hui ?#TDF2018 pic.twitter.com/9ITk6Hc6Ho — Le Tour de France (@LeTour) July 12, 2018

12.41 Attenzione anche a Julian Alaphilippe. Il francese della Quick-Step Floors è il migliore nella classifica generale tra gli scalatori, dunque se oggi riuscisse a ottenere un ottimo piazzamento, domani potrebbe strappare la maglia gialla dalle spalle di Van Avermaet

12.38 Il nome più quotato come vincitore della tappa odierna è quello di Alejandro Valverde. Allo spagnolo della Movistar piacciono queste salite esplosive, come dimostrano le 5 vittorie alla Freccia Vallone

12.35 Una frazione lunga 181km con quattro Gran Premi della Montagna (uno di quarta e gli altri di terza categoria). La partenza è fissata alle ore 13.25 (20 minuti prima inizia il trasferimento)

📍 Brest ➡️ Mûr-de-Bretagne

It's favourites time! The famous Mûr will probably see the first big fight among GC contenders. Be there! ✊

C'est l'heure de la bagarre ! L'arrivée en haut du Mûr verra probablement la première grande bagarre entre favoris ! ✊#TDF2018 pic.twitter.com/4MEQBoGzD3 — Le Tour de France (@LeTour) July 12, 2018

12.33 Ieri le prime salite della 105a edizione della Grande Boucle; oggi invece il primo vero arrivo in ascesa. Si affronta per due volte il Mur-de-Bretagne, una scalata di 2km con pendenza media del 6,9%, un traguardo adatto agli scalatori.

Etape 6 / Stage 6

📍 Brest ➡️ Mûr-de-Bretagne

📏 181 km

🚩 13:05 CET

🏁 17:31 CET

💚 Plouguernével

🆙 Saint-Mayeux

⛰ 1 x cat. 4, 3 x cat. 3#TDF2018 pic.twitter.com/P1UcmRe4uI — Le Tour de France (@LeTour) July 12, 2018

12.30 Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE della sesta tappa del Tour de France 2018.