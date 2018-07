VIDEO Highlights Belgio-Giappone 3-2, Mondiali 2018: riviviamo le immagini dell’incredibile rimonta dei Diavoli Rossi

Gli ottavi di finale del Mondiale 2018 continuano a regalare emozioni incredibili. Il Belgio si qualifica per i quarti dopo una pazzesca rimonta contro il Giappone. Vittoria per 3-2 dei belgi che recuperano il doppio vantaggio nipponico e in venti minuti segnano tre gol che permettono alla squadra di Martinez di vincere una partita che ormai sembrava persa. Riviviamo le immagini di questo incredibile incontro.













Foto: AGIF / Shutterstock.com