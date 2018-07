Brasile-Belgio, Quarti di finale Mondiali 2018: data, programma, orario e tv

Venerdì 6 luglio alle ore 20.00 (italiane) andrà in scena il secondo quarto di finale dei Mondiali 2018 di calcio. La Kazan Arena sarà teatro della sfida tra Brasile e Belgio che si sono imposti, nel turno precedente, contro il Messico ed il Giappone, in una rimonta pazzesca (3-2) nel caso dell’ultimo match. I verdeoro sono probabilmente i favoriti numero uno per il successo finale ma lo scoglio rappresentato dai Diavoli Rossi non sarà facile da superare. La compagine allenata da Martinez, infatti, ha messo in mostra ottime individualità ed organizzazione di gioco.

Sarà una sfida interessante che vedrà confrontarsi tanti calciatori di livello internazionale: da un lato Neymar, Coutinho, Marcelo e Thiago Silva e dall’altro Hazard, Lukaku, Mertens e De Bruyne. Si prospetta un confronto serrato e spettacolare dove i piccoli particolari saranno decisivi.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio di Brasile-Belgio, quarto di finale dei Mondiali 2018 di calcio. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Canale 5, in diretta streaming sul sito di Mediaset e in DIRETTA LIVE scritta su OASport.

VENERDI’ 6 GIUGNO:

20.00 Brasile- Belgio

BRASILE-BELGIO DOVE VEDERE IL QUARTO DI FINALE IN DIRETTA TV E STREAMING

Brasile-Belgio sarà trasmessa in diretta tv, gratis e in chiaro, su Canale 5.

Prevista la diretta streaming sul sito di Mediaset.

DIRETTA LIVE scritta su OASport: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, per non perdersi davvero nulla.













Foto: AGIF / Shutterstock.com