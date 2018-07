VIDEO e FOTO Caduta Vincenzo Nibali: colpa di un tifoso sull’Alpe d’Huez! Lo Squalo impigliato in una cinghia, addio Tour de France

Vincenzo Nibali è stato costretto a ritirarsi dal Tour de France a causa di una frattura vertebrale dovuta a una caduta a quattro chilometri dalla cima dell’Alpe d’Huez. Lo Squalo stava pedalando benissimo, stava rispondendo all’attacco di Chris Froome e sembrava in forma smagliante, pronto a lottare per la vittoria di tappa e per dare sempre più concretamente l’assalto alla maglia gialla. Proprio sul più bello, però, è successo quello che nessuno si aspettava: una caduta in salita con conseguenze drammatiche e l’addio forzato alla Grande Boucle.

Ma quali sono i motivi della caduta di Vincenzo Nibali al Tour de France? All’inizio si era data la colpa alle moto ma in realtà tutto è dovuto a un tifoso come dimostrano le ultimissime immagini arrivate da un tifoso che si trovata sulla strada. Il siciliano, infatti, è rimasto impigliato nella cinghia della macchina fotografica di un tifoso che era davvero troppo vicino ai ciclisti (e le colpe degli organizzatori permangono). Di seguito i VIDEO e le FOTO della caduta di Vincenzo Nibali.

Te prometí algo bueno de Alpe d’Huez profe @jhonjaimeosorio , acá tienes la razón de la pérdida de tiempo de vinci pic.twitter.com/wYUrI73Qkc — Diego Alvarez (@diegoalvarez12) 19 luglio 2018

Watch the video slowly. An idiot is taking a picture and with his camara strap pulls Nibali’s handlebar. pic.twitter.com/02OUOUjxne — Antonio Guzman (@focusred) July 19, 2018