Vela, Europei Gdynia 2018: Ruggero Tita e Caterina Banti si confermano campioni d’Europa del Nacra 17!

Ruggero Tita e Caterina Banti si sono confermati campioni d’Europa a Gdynia, in Polonia, dove questa settimana si sono tenuti gli Europei delle classi Nacra 17, 49er e 49er FX. Si tratta del secondo titolo in due anni per i due azzurri della classe mista, che bissano così il successo di dodici mesi fa e si presentano da favoritissimi ai prossimi Mondiali di Aarhus (dal 30 luglio al 12 agosto).

Tita e Banti si sono aggiudicati la vittoria già stamattina, ben prima della Medal Race. Oggi, infatti, la giornata si è aperta con le ultime tre regate di finale, chiuse dai due azzurri con tre vittorie su tre: per l’equipaggio italiano il totale dei successi è arrivato a 8 in 14 regate, 6 dei quali nelle prove finali. La Medal Race è stata quindi una formalità, conclusa con il settimo posto per 34 punti complessivi. Alle spalle di Tita e Banti si sono piazzati i neozelandesi Gemma Jones e Jason Saunders, a quota 47, vincitori del titolo Open. Sul podio europeo, invece, sono saliti gli spagnoli Fernando Echavarri e Tara Pacheco, con 56 punti, davanti ai danesi Lin Cenholt e Cp Lubeck, con 64.

Era quella del 49er la classe che aveva più da recuperare in quest’ultima giornata. Oggi si sono disputate quattro prove di finale più la Medal Race. La vittoria è andata agli spagnoli Diego e Iago Botin, secondo nella prova conclusiva a primi assoluti con 69 punti. Grande lotta per il podio: l’argento è andato ai polacchi Dominik Buksak e Szymon Wierzbicki (74, quarti in Medal), il bronzo ai britannici Dylan Fletcher-Scott e Stuart Bithell, ai quali non è bastata la vittoria nella regata finale (75). Settimana difficile per gli equipaggi italiani. Il migliore è stato quello composto da Uberto Crivelli Visconti e Gianmarco Togni, finiti in 24esima posizione con 151 punti totali e un parziale di giornata di 24-21-13-13.

Titolo alla Norvegia nella classe 49er FX. Helene Naess e Marie Ronningen si sono piazzate in seconda posizione in Medal Race, ma erano già certe di vincere dopo le ultime tre prove finali. Il loro totale è stato di 59, ben davanti rispetto alle tedesche Victoria Jurczok e Anika Lorenz, finite a 81 con la vittoria in Medal Race ed eguagliando il totale delle britanniche Sophie Weguelin e Sophie Ainsworth (settimo posto in Medal). Azzurre indietro: Francesca Bergamo e Alice Sinno hanno terminato in 17esima posizione con 128 (12-17-18 di giornata), Carlotta Omari e Matilda Distefano in 25esima con 174 (19-19-20).











alessandro.tarallo@oasport.it

Foto: pagina Facebook Ruggero Tita – Trentino Sailing