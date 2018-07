Atletica, Fabrizio Donato: “Voglio la sesta Olimpiade! Con Howe ho fatto il piano Tokyo 2020, la scelta dei 200…”

Andrew Howe ha ormai abbandonato la carriera di lunghista, è tornato ai 200 metri e i primi riscontri sono soddisfacenti: il 20.47 corso settimana scorsa a Rieti vale il minimo per gli Europei che si disputeranno a Berlino a inizio agosto. Il laziale aveva iniziato un percorso con Fabrizio Donato, bronzo nel triplo alle Olimpiadi di Londra 2012, con la convinzione di poter tornare a essere competitivo nel lungo, disciplina in cui ha vinto anche un argento ai Mondiali. Il ritorno oltre gli otto metri sembrava essere incoraggiante lo scorso anno, poi un ulteriore stop e la voglia di riprovare sul mezzo giro di pista. Detto, fatto e miglior tempo degli ultimi sette anni.

A svelare i segreti di questi rinascita è proprio Fabrizio Donato alla Gazzetta dello Sport: “Quest’inverno Howe era partito benino ma poi era tornato il solito fastidio al piede di stacco che lo tormenta. Così mi sono chiesto cosa potevo fare per lui. Per continuare a fare gli atleti i nostri gruppi sportivi richiedono prestazioni, se mancano si apre un nuovo percorso di vita e da questo punto di vista il 2018 per Andrew è un anno importante. Ho pensato che i 200 potessero essere una buona soluzione, questo è anno di Europei e la distanza è abbordabile. Così ho fatto un piano verso Tokyo 2020. Lui era scettico, voleva continuare a saltare ma poi ha capito. Io non sono tuttologo, così ho chiesto una mano a Roberto Bonomi, cui ho affidato la parte tecnica della velocità“.

Il sogno, come confessa il 41enne, è quello di riportare il suo allievo attorno al personale di 20.28 risalente all’oro ai Mondiali juniores 2004. E Donato non si nasconde a livello personale: “Sogno la sesta Olimpiade nell’atletica, nessuno in Italia l’ha mai fatta. All’inizio scherzavo, ora ci credo. Ho gareggiato a Madrid, come Andrew ritornerò a Berlino. Mi preservo, curo tecnica e alimentazione. Sì, mi sto divertendo“.