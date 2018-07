Golf, European Tour 2018: c’è Robert Rock al comando dello Scottish Open. Solo Pavan e Gagli superano il taglio

Robert Rock guida la classifica dello Scottish Open dopo il secondo giro. Il golfista inglese comanda con il punteggio di -13, maturato grazie a un ottimo giro in 63 colpi. Anche oggi le condizioni sono state favorevoli a Gullane, con score molto bassi. Rock ha fatto segnare sette birdie, cinque dei quali nelle prime nove, ma soprattutto non ha ancora perso un colpo nel torneo. Ad eguagliare questo dato è andato vicino lo svedese Jens Dantorp, che invece proprio in chiusura del secondo giro, alla 18, ha siglato il primo bogey del suo torneo, per un totale di -11, stesso score dell’inglese Tyrrell Hatton.

Anche un altro inglese ha girato in 63, Eddie Pepperell, quarto a -10 insieme all’americano Rickie Fowler, che oggi ha girato in 66 colpi con cinque birdie un solo birdie, alla 13 come già nel primo giro. Sono in quattro, invece, a -9, tra cui l’inglese Lee Westwood, il cinese Haotong Li, lo svedese Alecander Bjork (giro in 64) e lo spagnolo Scott Fernandez. Il miglior score di giornata, però, appartiene al giapponese Hideto Tanihara, 15° a -7 dopo il 61 di oggi, nove sotto il par, con sette birdie e un eagle.

Sono solo due gli italiani rimasti in gara. Andrea Pavan ha trovato un prezioso 66, con quattro birdie, per un -4 totale, ultimo score utile a superare il taglio. Stesso round per Lorenzo Gagli, che però ha dovuto sudare fino all’ultimo, rimanendo in corsa grazie ai due birdie alle buche 16 e 18. Gli score molto bassi hanno condannato Matteo Manassero ed Edoardo Molinari: entrambi hanno girato in 69, dopo il 68 di ieri, per un totale di -3 che però non è bastato. Nino Bertasio ha chiuso il tornei in pari col par, mentre Renato Paratore, dopo il brutto giro di ieri, è riuscito a rimontare soltanto fino a +1.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL GOLF

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo