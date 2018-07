Vela, Europei Gdynia 2018: Ruggero Tita e Caterina Banti mantengono la prima posizione nel Nacra 17, il meteo rallenta il programma dei 49er

Un’altra giornata difficile dal punto di vista meteorologico ha pesantemente condizionato il programma odierno degli Europei delle classi Nacra 17,49er e 49er FX, in corso di svolgimento a Gdynia in Polonia. La pioggia e la mancanza di vento non hanno permesso il regolare svolgimento delle regate previste, infatti si sono disputate solo due prove dei Nacra 17 ed una dei 49er.

Tra i Nacra 17 si sono svolte la terza e la quarta regata di finale, nelle quali gli azzurri Ruggero Tita e Caterina Banti hanno mantenuto il comando della graduatoria grazie alla vittoria nella seconda prova odierna che ha compensato il decimo posto ottenuto in precedenza (scartato). La flotta italiana conserva tre punti di margine nell’overall sui neozelandesi Jones/ Saunders e quattro punti sui rivali per il titolo europeo, infatti gli spagnoli Echavarri/Pacheco si sono avvicinati grazie ad un’ottima giornata in cui si sono piazzati al primo ed al secondo posto nelle due regate. Le altre due flotte italiane hanno guadagnato qualche posizione anche se restano lontane dalla bagarre per le medaglie, Bressani/Zorzi sono settimi EU dopo un 22-3 di giornata e Ugolini/Giubilei si sono portati in nona posizione tra le coppie europee grazie ad un parziale di 9-7.

Nella categoria 49er si è disputata la prima regata di finale, che ha visto il successo dei francesi Rual/Emile davanti agli inglesi Fletcher-Scott/Bithell, i quali sopravanzano nella graduatoria generale la flotta tedesca al terzo posto. I polacchi Przybytek/Kolodzinski, leader della classifica, hanno guadagnato due punti sui diretti inseguitori con il sesto posto di giornata ed ora possono contare su un vantaggio di tre punti sugli spagnoli Botin/Iago.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: zixia / Shutterstock.com