Vela, Europei Gdynia 2018: Ruggero Tita e Caterina Banti in piena lotta per il titolo. In difficoltà gli equipaggi del 49er

Seconda giornata di regate a Gdynia, in Polonia, sede dei Campionati Europei delle classi Nacra 17, 49er e 49er FX. Nella classe mista sono in piena lotta per difendere il titolo conquistato lo scorso anno Ruggero Tita e Caterina Banti. I due azzurri hanno chiuso la giornata in crescendo, con un quarto, un terzo e un primo posto, portando il loro totale a 10 punti. A pari merito con Tita e Banti ci sono le due coppie rivali degli azzurri, gli spagnoli Fernando Echavarri e Tara Pacheco (oggi due primi e un secondo posto) e i britannici Ben Saxton e Nicola Boniface (un secondo e due quarti posti). A comandare la classifica, però, sono due neozelandesi, Gemma Jones e Jason Saunders, in corsa per il titolo Open, con 7 punti dopo un primo e due secondi posti. Sono settimi, invece, Lorenzo Bressani e Cecilia Zorzi, a 18 con un 17-3-6 come parziale di giornata.

Tre prove anche per la classe 49er. Brutte notizie per gli equipaggi azzurri, lontani dalle posizioni che contano. Giornata difficile per Jacopo Plazzi e Andrea Tesei, scivolati fono alla 26esima posizione con un totale di 49 dopo un brutto parziale di 17-18-16. L’equipaggio meglio piazzato è quindi ora quello di Uberto Crivelli Visconti e Gianmarco Togni, 17esimi con 38 dopo un 6°, un 5° e un 15° posto. In classifica comanda l’Austria, con Benjamin Bildstein e David Hussl primi con 9 dopo un ottimo 1-2-2 di giornata.

Sempre indietro le azzurre del 49er FX. Francesca Bergamo e Alice Sinno occupano la 18esima posizione, con 50 punti e un 4-10-19 di giornata. Sono invece in 21esima posizione Carlotta Omari e Matilda Distefano, a 58 dopo una giornata che le ha viste portare a casa un 13°, un 14° e un 9° posto. La vetta della classifica è lontanissima, a quota 13 punti, occupata dalle norvegesi Helene Naess e Marie Ronningen, che con due vittorie e un secondo posto si sono portate in prima posizione.











Foto: Zixia / Shutterstock.com