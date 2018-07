Vela, Europei Gdynia 2018: niente regate per i Nacra 17. Il meteo condiziona la giornata dei 49er

Giornata insidiosa oggi a Gdynia in Polonia, dove si sta svolgendo il Campionato Europeo delle classi Nacra 17, 49er e 49er FX. Gli unici a portare a termine il programma sono stati i 49er, una sola prova per le ragazze dell’FX e abbandonato l’unico tentativo di partenza per il duo misto. Il vento, da debole con una fastidiosa onda, è cessato del tutto nel pomeriggio.

Resta invariata, dunque, la classifica del Nacra 17, con tre barche europee a pari punti, tra cui Ruggero Tita e Caterina Banti, insieme ai britannici Ben Saxton e Nicola Boniface e agli spagnoli Fernando Echavarri e Tara Pacheco.

I polacchi Przybytek/Kolodzinski sono passati in testa alla classifica dei 49er dopo le tre prove odierne, dietro di loro gli spagnoli Botin/Lopez Marra e terzi, in overall, i fratelli argenti Lange, quindi al momento la medaglia di bronzo è al collo dei quarti, i tedeschi Schmidt/Boehme. Uberto Crivelli Visconti e Gianmarco Togni sono 21esimi (7, 17, 5) mentre Jacopo Plazzi Marzotto e Andrea Tesei sono 30esimi con una bandiera nera in partenza, 14 e 19 come parziali.

Nelle ragazze dei 49er FX, restano in testa le norvegesi Helene Nœss e Marie Rœnningen che oggi hanno fatto settime nell’unica prova conclusa, seguono le britanniche Weguelin/Ainsworth e le sorelle spagnole Carrasco. Perdono una posizione rispetto a ieri e sono 16esime nella classifica continentale Francesca Bergamo e Alice Sinno, con un 13esimo registrato oggi. Anche Carlotta Omari e Matilda Distefano scivolano di un paio di posti e sono diciannovesime dopo aver fatto 16esime di giornata.











