Valentino Rossi, GP Olanda 2018: “Gara bellissima. Un peccato non essere sul podio. Dovizioso? Sorpasso poco intelligente”

“È stata una gara bellissima, sono contento e mi sono divertito. È stata tosta ed è un peccato non essere sul podio“. Così Valentino Rossi ha commentato il quinto posto di oggi ad Assen ai microfoni di Sky Sport MotoGP: “Lì davanti tutti erano al 100%. È stata una bellissima battaglia con tanti sorpassi“. Una battaglia in cui non sono mancati i contatti: “Con Lorenzo è andata bene, eravamo primo e secondo, gli si è chiusa davanti e io avevo già aperto il gas. Fortunatamente l’ho preso bene, non sulla ruota, così l’ho anche aiutato a tirarsi su“, ha scherzato Vale.

Rossi ha avuto la chance di giocarsi la vittoria: “Ho cercato di aspettare lì dietro perché erano tutti carichi. Ho voluto aspettare anche per gestire la gomma. È stato bello, mi sono trovato davanti con Dovi, con Marquez e Viñales che avevano perso qualcosa“. Poi, però, il tentativo di sorpasso di Dovizioso è costato il podio a entrambi: “È stato un sorpasso aggressivo ma strategicamente poco intelligente. Eravamo secondo e terzo e siamo usciti quarto e sesto. Secondo me senza quella manovra potevamo fare secondo e terzo. Sorpassi aggressivi ce ne sono stati tanti. Peccato perché mancavano due giri alla fine“.

“Non era il posto giusto per passarmi perché io staccavo forte lì. Non potevo incrociare. Sapevo che lui usciva forte dall’ultima chicane, per cui ho cercato di staccare più tardi che potevo. Ma lui non ha mollato i freni. Capita, ma è un peccato“, ha poi proseguito Rossi, chiarendo che i problemi della Yamaha non sono affatto risolti: “La moto è la stessa ma questa è una pista che ci aiuta. I problemi in accelerazione rimangono. Io ho fatto la stessa gara di Le Mans, del Mugello e di Barcellona, oggi Maverick è andato più forte del solito. Ma purtroppo dipende dalla pista“.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL MOTOMONDIALE

alessandro.tarallo@osport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

FOTOCATTAGNI