Tuffi, Grand Prix Bolzano 2018: bronzo per Placidi-Barbu. Marsaglia, Tocci e Batki in finale

Prima giornata e subito medaglia per l’Italia nel Grand Prix di Bolzano. Mattia Placidi e Vladimir Barbu hanno concluso al terzo posto nel sincro maschile dalla piattaforma. Una buonissima prestazione degli azzurri, che hanno totalizzato 356.88 punti in una gara che è stata dominata dai cinesi Xhiaou Tai e Bowen Huang (399.27), primi davanti ai britannici James Hatley e Lucas Thomson (362.16).

Queste le dichiarazioni dei due azzurri a Federnuoto. Mattia Placidi: “Bene così perchè non stavo al top. Le condizioni meteo inoltre ci hanno un po’ sorpreso ma alla fine non è andata male. Possiamo puntare al podio agli Europei”. Vladimir Barbu: “Ho commesso un piccolo errore nell’ultimo tuffo, senza il quale potevamo puntare all’argento. Peccato veramente, adesso testa alla Scozia”.

Una prima giornata molto positiva per i colori azzurri, visto che sono ben tre le finali raggiunte dagli azzurre. Addirittura arriva una straordinaria doppietta nella gara dai 3m maschili. Lorenzo Marsaglia ha vinto la propria semifinale con 404.80, miglior punteggio complessivo ed unico tuffatore a superare il muro dei 400. Il romano ha chiuso davanti al britannico Ross Halsam (395.40) e all’americano Briadam Herrera (391.10).

Oltre a Lorenzo Marsaglia in finale ci sarà anche Giovanni Tocci, che ha chiuso al secondo posto la propria semifinale, centrando in questo modo l’accesso alla gara che assegna le medaglie. Il calabrese ha chiuso con il punteggio di 366.70, proprio in mezzo ai due cinesi Jianfeng Peng (395.25) e Chengiming Liu (351.70).

La terza finale raggiunta è quella di Noemi Batki dalla piattaforma. La 30enne azzurra ha chiuso al terzo posto la sua semifinale con 263.30 punti. Un piazzamento che le ha permesso di accedere alla finale, concludendo dietro alla britannica Gemma McArthur (297.75) e alla giapponese Rin Kaneto (289.75).













Foto di Francesco Caligaris