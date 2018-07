Tuffi, Europei 2018: i convocati azzurri ai raggi X. Elena Bertocchi e Giovanni Tocci le stelle

Manca ormai pochissimo all’inizio degli European Championship, ma per i tuffi bisognerà aspettare il 6 agosto e sarà la città di Glasgow ad ospitare tutti gli sport acquatici della manifestazione. Un Europeo di tuffi che sarà un importante banco di prova per una squadra azzurra giovane e ambiziosa.

Le stelle sono sicuramente Elena Bertocchi e Giovanni Tocci. Per entrambi la gara principale sarà quella dal metro, dove puntano ad una medaglia, anche del metallo più prezioso. La milanese difende il titolo conquistato nella passata stagione a Kiev, quando si laureò per la prima volta in carriera Campionessa d’Europa, per poi vincere il bronzo anche ai Mondiali; mentre il calabrese ha conquistato un fantastico bronzo nella rassegna iridata di Budapest ed ora si presenta a Glasgow con l’ambizione di salire sul gradino più alto d’Europa. Saranno in gara anche dai tre metri, dove invece le possibilità di andare in medaglia scendono. Tutti e due puntano all’accesso in finale e poi ad un ottimo risultato. Una gara perfetta potrebbe anche far sognare il podio, soprattutto per Tocci che sembra sentirsi più a suo agio due metri più in alto rispetto che a Bertocchi.

Attenzione dalla piattaforma maschile dove Mattia Placidi e Vladimir Barbu proveranno a stupire sia individualmente sia soprattutto in sincro, dove lo scorso anno hanno chiuso all’ottavo posto. Il romano, classe 1990, ha chiuso al decimo posto a Kiev, mentre ai Mondiali è stato solo trentesimo, mentre il giovane trentino (1998) è stato quinto a Kiev e nei Mondiali è arrivato quindicesimo.

Al femminile dalla piattaforma ci saranno Noemi Batki e Chiara Pellacani (lei anche dal trampolino). Noemi è la veterana del gruppo azzurro con il suo indimenticabile oro nel 2011 a Torino. Sul podio europeo ci è salita altre cinque volte, compreso il bronzo dello scorso anno nella prova del sincro misto insieme a Michael Verzotto. Chiara, invece, è la più piccola dell’Italia dei tuffi a Kiev ed è sicuramente il talento più cristallino tra i giovani azzurri, visto che vanta anche un oro, ma dai 3m negli Europei giovanili di Bergen. Pellacani sarà protagonista anche dal trampolino in coppia con Bertocchi per provare a centrare la finale.

Ci sono anche due esordienti agli Europei e sono Lorenzo Marsaglia e Laura Bilotta, entrambi protagonisti dal trampolino ed in particolare il primo con ambizioni anche da finale. Torna in gara Andrea Chiarabini, che farà coppia con Giovanni Tocci con il quale è stato sesto alle Olimpiadi di Rio de Janeiro. Una coppia che se torna a quei livelli può sognare.

Poi c’è l’uomo delle prove sincro miste. Michael Verzotto sarà impegnato sia dal trampolino (con Elena Bertocchi) sia dalla piattaforma (con Noemi Batki). In entrambe le gare l’Italia può ambire alla medaglia.

Questo l’elenco completo di tutti i convocati per gli Europei di tuffi

DONNE

Noemi Batki (Esercito/Triestina Nuoto)

Elena Bertocchi (Esercito/Canottieri Milano)

Laura Bilotta (Fiamme Oro Roma/Cosenza Nuoto)

Chiara Pellacani (MR Sport F.lli Marconi)

UOMINI

Vladimir Barbu (Carabinieri/Bonzano Nuoto)

Andrea Chiarabini (Fiamme Oro Roma/CC Aniene)

Lorenzo Marsaglia (Marina Militare/CC Aniene)

Mattia Placidi (Fiamme Rosse/Carlo Dibiasi)

Giovanni Tocci (Esercito/Cosenza Nuoto)

Maicol Verzotto (Fiamme Oro Roma/Bolzano Nuoto)













CLICCA QUI PER LEGGERE TUTTE LE NOTIZIE SUI TUFFI

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Francesco Caligaris