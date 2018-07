Nuoto, Europei 2018: Margherita Panziera in cerca della consacrazione a Glasgow

Il conto alla rovescia sta per terminare e dal 3 agosto, fino al 9, gli assi della piscina del Vecchio Continente si sfideranno per centrare il bersaglio grosso e conquistare il meglio possibile a Glasgow (Gran Bretagna).

L’Italia si presenta con tante ambizioni e con alcune assenze. I forfait di Gabriele Detti e di Nicolò Martinenghi peseranno sulla prestazione di squadra ma la compagine guidata dal direttore tecnico Cesare Butini ha diverse frecce nella propria faretra e tra questi alcuni atleti che nel 2018 hanno dimostrato di essere grandi.

In questo gruppo c’è sicuramente Margherita Panziera. La 22enne di Montebelluna è probabilmente la sorpresa di questa stagione: prima donna in Italia ad abbattere il muro del minuto nei 100 dorso e primatista italiana nella distanza doppia, grazie allo strepitoso 2’07″16 siglato nel corso del Trofeo Settecolli 2018 a Roma. Una nuotatrice in rampa di lancio accreditata del terzo tempo delle iscritte nei 200 metri e del settimo nei 100 nella competizione britannica.

Riferimenti da prendere con le molle vista la condizione esibita da Margherita in questa stagione che l’ha portata a migliorare praticamente sempre. In particolare, il crono delle quattro vasche del dorso è molto interessante, valutandolo in quest’ottica, al cospetto di una Katinka Hosszu che, probabilmente, non sarà al 100% della sua forma dopo le problematiche legate alla separazione con il marito-allenatore Shane Tusup.

Da par suo, Panziera vuol dar seguito ai risultati ottenuti, dimostrando di valere anche in un contesto non essenzialmente nazionale, come avvenuto già nel corso della rassegna continentale in vasca corta a Copenhagen (Danimarca), dove seppe rivaleggiare spalla a spalla con la lady di ferro e l’ucraina Daryna Zevina, centrando uno splendido bronzo. Vedremo di cosa sarà capace la nostra portacolori a Glasgow ma, inutile negarlo, delle attese ci sono.













Foto: OASport