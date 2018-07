Tuffi, Europei 2018: Elena Bertocchi e Giovanni Tocci, principali carte azzurre da medaglia

Dopo gli Assoluti Estivi di Bolzano il pensiero della squadra azzurra di tuffi è rivolto completamente ai Campionati Europei di Glasgow nel mese di Agosto. La squadra ormai è composta e le fasi di qualificazione sono state completate e sicuramente le stelle azzurre nella manifestazione continentale saranno Elena Bertocchi e Giovanni Tocci.

Per entrambi la gara principale sarà quella dal metro, dove tutti e due gli azzurri puntano ad una medaglia, anche del metallo più prezioso. La milanese difende il titolo conquistato nella passata stagione a Kiev, quando si laureò per la prima volta in carriera Campionessa d’Europa, per poi vincere il bronzo anche ai Mondiali; mentre il calabrese ha conquistato un fantastico bronzo nella rassegna iridata di Budapest ed ora si presenta a Glasgow con l’ambizione di salire sul gradino più alto d’Europa.

Saranno in gara anche dai tre metri, dove invece le possibilità di andare in medaglia scendono. Tutti e due puntano all’accesso in finale e poi ad un ottimo risultato. Una gara perfetta potrebbe anche far sognare il podio, soprattutto per Tocci che sembra sentirsi più a suo agio due metri più in alto rispetto che a Bertocchi.

Altre possibili speranze di medaglia arrivano dalla piattaforma e soprattutto al maschile dove continua in maniera esponenziale la crescita di Mattia Placidi e Vladimir Barbu. Entrambi possono ambire alla finale individuale (magari sognando un risultato eccezionale) e poi in coppia possono dire la loro per una bella gara con magari vista sulle medaglie.

Sicuramente dalle prove del sincro misto possono arrivare medaglie per l’Italia. Elena Bertocchi e Maicol Verzotto difendono l’oro conquistato dai 3 metri in quel di Kiev ed inoltre il tuffatore azzurro si è poi ripetuto con il bronzo dalla piattaforma insieme a Noemi Batki. C’è ancora la possibilità molto concreta di fare doppietta.













Foto: Francesco Caligaris