Triathlon, World Series Edmonton 2018: Mario Mola e Vicky Holland vincono la tappa canadese, nona Steinhauser migliore azzurra

Poche soddisfazioni per i colori italiani nella tappa canadese di Edmonton della World Series di triathlon 2018. Erano al via solamente due atlete, che si sono piazzate in nona e 17esima posizione, mentre tra gli uomini non c’era nessun azzurro. Le due prove sono state vinte, rispettivamente, dallo spagnolo Mario Mola e dalla britannica Vicky Holland.

Tra gli uomini, come detto, vittoria per lo spagnolo Mario Mola con il tempo complessivo di 51:15 (9:07 nel nuoto, 26:24 nella bici e 14.25 nelle corsa) davanti al norvegese Kristian Blummenfelt a 3 secondi, quindi terzo l’australiano Jacob Birtwhistle a 7, quarto lo spagnolo Fernando Alarza a 9, quinto il britannico Jonathan Brownlee a 10, sesto il francese Vincent Luis a 15, settimo il belga Marten van Riel a 44, ottavo il sudafricano Richard Murray a 51, nono il danese Andreas Schilling a 55, decimo il neozelandese Sam Ward a 58. Non erano presenti italiani al via.

Per quanto riguarda le donne, la tappa di Edmonton è stata vinta dalla britannica Vicky Holland con il tempo di 56:51 (9:45 nuoto, 29:00 bici e 16:41 corsa) in un festival del Regno Unito, con quattro atlete nelle prime cinque posizioni. Alle spalle della seconda classificata, l’australiana Ashleigh Gentle, a 11 secondi dalla vetta, troviamo Georgia Taylor-Brown a 17, Jessica Learmonth a 21 e Jodie Stimpson a 23. Sesta, ottava, e decima posizione per tre statunitensi. Si inizia con Katie Zefers in 57:30, quindi Summer Cook in 57:38, si conclude con Taylor Spivey in 57:50. Tra di loro, settima posizione per la neozelandese Andrea Hewitt a 47 secondi da Holland, mentre è nona la prima delle italiane, Verena Steinhauser in 57:44. 17esima posizione, invece, per Alice Betto in 58:35.

CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL TRIATHLON













alessandro.passanti@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Vicky Holland – triathlon – triathlonlive