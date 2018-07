Triathlon, World Series Edmonton 2018: l’Australia vince l’ultima prova stagionale della staffetta mista

Va all’Australia la terza ed ultima prova stagionale della staffetta mista delle World Series di triathlon: ad Edmonton, in Canada, nella gara con il maggior numero di team iscritti, la formazione oceanica ha preceduto USA e Nuova Zelanda. Hanno portato a termine la prova 15 squadre racchiuse, sul traguardo, in poco più di 5 minuti.

Dopo il quarto posto di Nottingham e la piazza d’onore ai Mondiali di Amburgo, l’Australia ha completato il percorso in 1:19’29”, precedendo in volata gli USA, staccati di 2″, che centrano così il terzo podio stagionale dopo la vittoria in Gran Bretagna ed il terzo posto nella gara iridata in Germania.

Torna infine sul podio la staffetta neozelandese, che dopo le opache prestazioni nelle due precedenti tappe, nelle quali aveva sempre fallito l’accesso alla top ten, in Canada trova il gradino più basso del podio, con 10″ di ritardo. Belgio ai piedi del podio a 19″, mentre la Francia, fresca vincitrice del titolo iridato, è giunta quinta a 25″. Sesta la Gran Bretagna a 37″.

Più staccate tutte le altre contendenti: Canada settimo a 2’32”, Olanda ottava a 2’50”, Portogallo nono a 3’02”, completa la top 10 il Messico con un ritardo si 3’07”. Assente l’Italia, che si misurerà con la specialità agli Europei di Glasgow sabato 11 agosto dopo le prove individuali del 9 e del 10.













Foto: FITRI

roberto.santangelo@oasport.it