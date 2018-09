Triathlon, World Series Grand Final Gold Coast 2018: Vicky Holland, seconda, è la nuova campionessa del mondo!

Basta il secondo posto alla britannica Vicky Holland nella prova femminile delle World Series Grand Final di triathlon, in svolgimento a Gold Coast, in Australia, per laurearsi campionessa del mondo: la statunitense Katie Zaferes, sua rivale per il titolo, non va oltre il terzo posto e vede svanire l’esiguo vantaggio di 34 punti che deteneva alla vigilia. La britannica chiude a quota 5540 contro i 5488 della statunitense.

A vincere in Australia è la padrona di casa Ashleigh Gentle, che batte in volata proprio la nuova campionessa del mondo, mentre la statunitense si stacca nella parte finale della frazione di corsa e dice addio al titolo iridato. Le due contendenti al trono mondiale avevano condotto fianco a fianco tutta la gara, sia nella frazione a nuoto che nel ciclismo, fino all’attacco decisivo della coppia che poi si è giocata il successo di tappa.

L’australiana completa il percorso in 1:52’00”, precedendo la britannica di 2″ e la statunitense di 33″. Ai piedi del podio la tedesca Laura Lindemann, staccata di 53″, oltre il minuto di ritardo tutte le altre contendenti. Va registrato il ritiro dell’unica azzurra in gara, Alice Betto, che alza bandiera bianca nella prova di ciclismo, dopo una buona frazione a nuoto.

World Triathlon Series Grand Final Gold Coast – Gara femminile (Top 10)

1 Ashleigh Gentle AUS 1:52:00

2 Vicky Holland GBR 1:52:02

3 Katie Zaferes USA 1:52:33

4 Laura Lindemann GER 1:52:53

5 Kirsten Kasper USA 1:53:15

6 Melanie Santos POR 1:53:26

7 Taylor Spivey USA 1:53:28

8 Georgia Taylor-Brown GBR 1:53:31

9 Leonie Periault FRA 1:53:33

10 Jodie Stimpson GBR 1:53:41













Foto: TriathlonLive

roberto.santangelo@oasport.it