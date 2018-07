Triathlon, World Series Edmonton 2018: importante conferma per Steinhauser, in ripresa Betto

Continua la corsa del triathlon verso le Olimpiadi di Tokyo 2020: la tappa delle World Series di Edmonton, in Canada, ha visto il nono posto di Verena Steinhauser ed il diciassettesimo di Alice Betto. La prima conferma una stagione in continua crescita dopo l’esordio nel circuito maggiore avvenuto in Germania, la seconda dà segnali di miglioramento dopo la doppia caduta che l’aveva costretta al ritiro ad Amburgo.

Steinhauser al sito federale ha dichiarato: “Sto disputando una stagione in costante crescita. Ammetto che ero un po’ agitata al via della mia seconda WTS, ma quando mi sono presentata alla partenza ho cercato di gestire la pressione, ricercando la calma e concentrandomi sul fare ciò che so. Sono uscita leggermente attardata dal nuoto, ma insieme al gruppo sono subito rientrata sulle atlete di testa, poi ho cercato di stare in buona posizione senza soffrire troppo. Scesa dalla bici, mi sono resa conto che stavo molto bene di corsa e sono andata alla conquista della mia prima top-ten nelle World Series”.

Betto invece è molto meno felice della prestazione: “Una giornata no. Fatica respiratoria da subito. Buona la frazione di nuoto, ma in bici ho sofferto tantissimo. Nella terza frazione, ho corso per arrivare al traguardo, stringendo i denti con le ultime forze rimaste. Ero davvero senza energie”.

Joel Filliol, Olympic Performance Director della Nazionale ha anche svelato i programmi dell’immediato futuro delle atlete: “Grande performance per Verena Steinhauser, capace di ottenere la nona posizione alla sua seconda gara in WTS, il suo migliore piazzamento in World Series che denota il progresso dell’atleta che l’anno scorso era Under 23. Uscita dall’acqua nella seconda parte del gruppo, è rientrata sulla testa nelle prime fasi del ciclismo e dopo ha corso molto forte lottando fino in fondo per una posizione in top ten. Alice Betto ha nuotato nel primo gruppo e ha mantenuto la posizione in bicicletta e poi non ha espresso la sua migliore frazione di corsa, si sentiva affaticata, ma il 17° posto è comunque importante dopo la caduta di Amburgo. Ora il lavoro di Alice proseguirà a Boulder in vista della WTS di Montreal mentre Verena tornerà ad allenarsi a casa: la rivedremo in gara alla World Cup di Losanna”.













Foto: FITRI

