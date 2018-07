Triathlon, World Series Amburgo 2018: vincono Mario Mola e Cassandre Beaugrand

Continua la corsa del triathlon verso le Olimpiadi di Tokyo 2020: oggi le World Series hanno fatto tappa ad Amburgo, in Germania, dove sono andate in scena le prove individuali, maschile e femminile, con le vittorie dell’iberico Mario Mola e della francese Cassandre Beaugrand. Italiane: 17ma Verena Steinhhauser, 20ma Angelica Olmo, ritirata Alice Betto. Ritiro anche Delian Stateff tra gli uomini. Domani sarà in palio il titolo mondiale nella staffetta mista.

Nella gara maschile vittoria dell’iberico Mario Mola, che ha bissato il successo dello scorso anno chiudendo in 53’24” e precedendo di 5″ il francese VIncent Luis, rimontato nella frazione di corsa, e di 8″ il sudafricano Richard Murray. Ritiro nella frazione di ciclismo per il nostro Delian Stateff.

Nella gara femminile successo a sorpresa per la transalpina Cassandre Beaugrand, che ha vinto in 58’06”, precedendo dopo una gran frazione di corsa, la tedesca Laura Lindemann, seconda a 30″, ed una delle favoritissime della vigilia, la statunitense Katie Zaferes, terza a 31″. Così le azzurre: 17ma Verena Steinhauser, staccata di 1’34”, 20ma Angelica Olmo, distante 1’55”, ritiro nella prova in bici per Alice Betto.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pagina Facebook Mario Mola

robertosantangelo@oasport.it