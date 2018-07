Golf, European Tour 2018: Jens Dantorp si porta al comando dello Scottish Open. Classifica corta

Moving day che si è confermato tale allo Scottish Open, prova delle Rolex Series che precede di una settimana l’Open Championship, terzo Major dell’anno per il quale sono a disposizione tre posti per i primi tre giocatori non ancora qualificati. Il favorito per uno di questi pass è al momento lo svedese Jens Dantorp, che con un giro in 68, due sotto il par, si è portato al comando della classifica con -13. Decisivi, nel suo round, sono state le ultime tre buche, chiuse con tre birdie di fila.

Ma la classifica è molto corta e la giornata finale si preannuncia combattuta, soprattutto per via delle condizioni meteo, che stanno favorendo score molto bassi a Gullane. Tra i sei giocatori a -12 c’è anche l’americano Rickie Fowler, salito grazie al 68 maturato con un’ottima chiusura. Meglio di lui ha fatto l’australiano Scott Hend, con sette birdie e nessun bogey; 63 anche per il neozelandese Ryan Fox, mentre hanno chiuso con un colpo in meno l’inglese Matthew Fitzpatrick e il tedesco Marcel Siem. Chiude il gruppetto lo svedese Alexander Bjork. Classifica corta con 17 giocatori in tre colpi, tra i quali non figura l’inglese Robert Rock, leader stamattina ma crollato con un giro in 76, con cinque bogey e un triplo bogey.

Due italiani in gara dopo il taglio. Bel giro di Andrea Pavan, 27° a -8, con sei birdie e due bogey sulla sua carta e tutte le possibilità di attaccare domani per migliorare la sua classifica. Lorenzo Gagli, invece, è 55° a -4, dopo un giro regolare ma chiuso con un doppio bogey proprio all’ultima buca.













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL GOLF

alessandro.tarallo@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo