Equitazione, Longines Global Champions Tour 2018: Alberto Zorzi splendido terzo a Chantilly! Nicola Philippaerts in trionfo davanti a Daniel Deusser

Alberto Zorzi torna a brillare a Chantilly, dove è andata in scena l’undicesima tappa del Longines Global Champions Tour 2018. Il fuoriclasse italiano è salito sul terzo gradino del podio nel Gran Premio francese, grazie a due percorsi netti in sella a Contanga, con il quale ha fermato il cronometro nel barrage sul tempo di 38”63.

Una prestazione superba, che ha consentito all’azzurro di conquistare il terzo podio nel LGCT 2018, dopo il secondo posto nella tappa inaugurale di Mexico City e la terza piazza conseguita a Montecarlo. Zorzi si conferma così un campione di continuità, anche se in questa stagione gli è mancato ancora il guizzo per ergersi davanti a tutti e trionfare, una gioia che un anno fa ha avuto modo di assaporare e che è ancora in tempo per provare anche in questo finale di stagione che culminerà con i Mondiali 2018.

A conquistare la vittoria a Chantilly è stato il belga Nicola Philippaerts, uno dei cavalieri più in forma del momento, che ha realizzato due prove senza errori su H&M Chilli Willi e ha completato il barrage in 37”26, appena quattro centesimi meglio del tedesco Daniel Deusser, secondo e beffato d’un soffio con Tabago Z in 37”30. Zorzi è stato l’unico, oltre ai due contendenti per il primato, a completare entrambe le prove senza alcuna sbavatura, meritandosi un piazzamento sul podio che lo riporta nelle prime posizioni della classifica generale.

Alle sue spalle, al quarto posto, si è piazzato il belga Jerome Guery, straordinariamente veloce nel barrage, ma costretto a restare fuori dal podio a causa di 4 penalità in sella a Garfield de Tiji de Templiers, mentre il britannico Ben Maher ha dato uno scossone alla classifica del LGCT col suo quinto posto in sella ad Explosion W. Maher ora è primo in classifica con 237 punti e ha scavalcato l’australiana Edwina Tops-Alexander, seconda con 199 punti davanti all’olandese Harrie Smolders (198 punti) e all’azzurro Alberto Zorzi, ai piedi del podio con 162 punti, uno in più dei due belgi Nicola Philippaerts e Jos Verlooy.













Foto: Claudio Bosco / LivePhotoSport