Triathlon, World Cup Tiszaujvaros 2018: sette azzurri per un posto al sole

Gara sprint con format particolare: la tappa magiara della World Cup di triathlon, che si terrà nel fine settimana a Tiszaujvaros prevede, sia per la gara maschile che per quella femminile, tre semifinali di sabato e la finale di domenica. Gara conclusiva con 30 atleti: si qualificheranno da ciascuna semifinale i primi nove più i migliori tre tempi di ripescaggio. Previsti 750 metri a nuoto, 20 km in bici e 5 km di corsa.

Tra gli uomini presenti gli azzurri Davide Uccellari, Gianluca Pozzatti, Gregory Barnaby e Matthias Steinwandter. I favori del pronostico sono per il messicano Rodrigo Gonzalez, il russo Dmitry Polyanskiy, il brasiliano Manoel Messias ed il transalpino Aurelien Raphael.

Tra le donne rappresenteranno il nostro Paese Alessia Orla, Giorgia Priarone ed Ilaria Zane, mentre le favorite saranno le australiane Emma Jeffcoat e Tamsyn Moana-Veale, la padrona di casa, la magiara Zsofia Kovacs, l’iberica Camila Alonso Aradas e la brasiliana Luisa Baptista.













Foto: FITRI

robertosantangelo@oasport.it