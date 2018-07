Tour de France LIVE, Annecy-Le Grand-Bornand in DIRETTA: orario d’inizio della tappa e come vederla in tv

Archiviato il giorno di riposo, si fa sul serio al Tour de France. Oggi va in scena la prima tappa alpina: si parte da Annecy e si arriva a Le-Grand Bornand, per 158.5 km. Tre Gran Premi della Montagna di prima categoria e uno di Hors Categorie: sarà grande battaglia tra i big della classifica generale, che potremo finalmente vedere nel primo vero confronto di questa Grande Boucle.

Primo dei cinque GPM di giornata a 19km (Col de Bluffy di quarta categoria), non è davvero nulla in confronto alle altre quattro temibili scalate: a 32km comincia la prima grande salita che porta verso la cima del Col de la Croix Fry (11,3km al 7%), poi è il momento della prima selezione sull’Hors Categorie del Plateu de Glieres (dopo 68km dal via), 6 chilometri con una pendenza media superiore all’11%. Lunga scollinata nella parte centrale, la quiete prima della tempesta: si affrontano in successione il Col de Romme (8,8km all’8,9%) e il Col de la Colombiere (7,5km all’8,5%). Affrontato quest’ultimo grande ostacolo ai -14,5km, i corridori si imbattono in una discesa tecnica che imbocca verso il traguardo, il momento perfetto per tentare la zampata decisiva verso il successo individuale (attenzione dunque agli specialisti come Nibali).

Orario d’inizio della tappa e come vederla in tv

La carovana partirà da Annecy alle 13.35, con arrivo previsto tra le 17.40 e le 18.15.

La tappa sarà trasmessa in diretta tv in chiaro dalle 13.35 su RaiSport e dalle 15.30 su Rai3, mentre sul satellite Eurosport comincerà a trasmettere dalle 13.10. In streaming, invece, la tappa sarà visibile su Eurosport Player e Rai Play.

Foto: Valerio Origo