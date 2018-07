Tour de France 2018, Vincenzo Nibali sta pensando di denunciare penalmente il tifoso che lo ha fatto cadere

Una novità nel caso Nibali: la Bahrain Merida, squadra dello “Squalo“, si sarebbe procurata, secondo quanto scrive “La Gazzetta dello Sport” un video nel quale si vedrebbe il volto del proprietario della macchina fotografica che ha causato la caduta del ciclista messinese.

Intanto il legale di Nibali lo starebbe raggiungendo in quel di Lugano per capire quali vie legali perseguire. L’avvocato Fausto Malucchi ha spiegato alla Rosea: “C’è l’intenzione di sporgere una denuncia penale per lesioni contro ignoti per quello che è successo giovedì sull’Alpe d’Huez“.

Proprio dopo quanto accaduto al portacolori azzurro, il Tour ha vietato i fumogeni. Prosegue l’avvocato per spiegare le motivazioni dell’azione legale: “Vogliamo fare passare il messaggio che sulle strade non si può fare qualunque cosa. Non si può fare cadere un corridore e pazienza, è andata così“.













Foto: Valerio Origo

robertosantangelo@oasport.it