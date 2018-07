LIVE Tour de France, Carcassonne-Bagnères-de-Luchon in DIRETTA: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

Il Tour de France 2018 riparte dai Pirenei per l’ultima e decisiva settimana di corsa. Oggi si correrà la sedicesima tappa, 218 km da Carcassonne a Bagnères-de-Luchon. Una frazione molto dura, che potrebbe portare subito dei cambiamenti significativi nella classifica generale. La prima parte del percorso è facile, ma poi la corsa entrerà nel vivo negli ultimi 70 km, dove verranno scalati in successione: il Col de Portet-d’Aspet (5,4 km al 7,1%), il Col de Menté (6,9 km all’8,1%) e il Col du Portillon (8,3 km al 7%). Dallo scollinamento al traguardo ci sarà una discesa di 10 km, in cui si potrà fare ulteriormente la differenza.

Tour de France, Carcassonne-Bagnères-de-Luchon in DIRETTA: orario d’inizio e come vederla in tv e streaming

La partenza da Carcassonne è fissata alle 11.30, mentre l’arrivo a Bagnères-de-Luchon è previsto tra le 17.00 e le 17.40, in base alla media oraria. La sedicesima tappa del Tour de France 2018 sarà trasmessa in diretta tv in chiaro dalle 15.00 su Rai3. Diretta tv anche su Eurosport1 dalle 11.20 e diretta streaming su Eurosport Player e Rai Play. Sarà possibile seguirla anche con noi visto che OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta integrale della corsa. Di seguito il programma completo.

Sedicesima tappa Tour De France 2018

Martedì 24 luglio

Carcassonne-Bagnères-de-Luchon 218 km

Partenza: 11.30

Arrivo previsto: 17.00-17.40 circa

