Tour de France 2018: mano pesante degli organizzatori. Stop ai fumogeni, si rischia un anno di carcere

Mano pesante degli organizzatori dopo le aspre polemiche su quanto successo in modo particolare sull’Alpe d’Huez, con la caduta che ha costretto al ritiro VIncenzo Nibali. Non è stato questo però l’unico episodio che ha messo a repentaglio la sicurezza dei corridori.

Dopo il primo annuncio di ieri, oggi arriva l’ufficialità attraverso un tweet: per correre ai ripari ora, l’utilizzo dei fumogeni al passaggio dei corridori verrà considerato come causa di percolo e dunque i tifosi che ignoreranno il divieto potrebbero subire un’ammenda ed una condanna fino ad un anno di carcere. Infine gli organizzatori chiedono rispetto per i ciclisti e per la corsa.

⚠STOP⚠

STOP aux fumigènes sur la route du Tour, vous risquez :

❌ 1 amende

❌ 1 an d'emprisonnement

Respectez les coureurs, respectez @LeTour. La fête n'en sera que plus belle.

⚠STOP⚠

STOP the smoke on the Tour route, you risk:

❌ 1 fine

❌ 1 year imprisonment#TDFrespect pic.twitter.com/MQU3bV2PaA — Le Tour de France (@LeTour) July 24, 2018













Foto: LANAPhotography Shutterstock.com

robertosantangelo@oasport.it