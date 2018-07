Tour de France 2018, tutti i tratti in pavé della nona tappa. Quasi una Parigi-Roubaix nella Grande Boucle

La nona tappa della Grande Boucle è tra le più temute di questa edizione della Grande Boucle. La Arras-Roubaix, infatti, prevede infatti ben 15 tratti in pavé per un totale di 21,7 chilometri sulle pietre dell’Inferno del Nord con un finale che ricalcherà proprio quello della Classica più famosa al mondo. Il gruppo si dovrà cimentare con questo ostico esercizio e si prevede uno stravolgimento in classifica: chi ha le gambe può fare la differenza come successe quattro anni con Vincenzo Nibali che mise una seria ipoteca sulla conquista della maglia gialla finale. Proprio lo Squalo cercherà di replicarsi e di conquistare del vantaggio nei confronti di Chris Froome e delle altre stelle.

La tappa, in programma domenica 15 luglio, è lunga 155 chilometri: i primi 40 non riservano insidie poi si approcceranno i primi quattro tratti in pavè ma sarà a Marchiennes che si incomincerà a fare sul serio. Il primo spartiacque sarà rappresentato dal celebre Mons-en-Pévèle, 900 metri molto impegnativi per il gruppo che qui potrebbe scremarsi: mancheranno 40 chilometri al traguardo, ci saranno da percorrere altri 7 tratti in pavé ricalcando per buona parte il finale della Parigi-Roubaix (evitando però il Carrefour de l’Arbre). A 17 chilometri dall’arrivo si dovrà percorrere il durissimo Camphin-en-Pévèle, 1800 metri che potrebbero decidere la corsa. Ultimo ostacolo Hem a 8 chilometri da Roubaix. Di seguito tutti i tratti in pavé della nona tappa del Tour de France da Arras a Roubaix.

TRATTO 1: Escaudœuvres-Thun (1600 metri), 111.5 chilometri al traguardo

TRATTO 2: Eswars-Paillencourt (1600 metri), 103 chilometri al traguardo

TRATTO 3: Auberchicourt-Ecaillon (900 metri), 87.5 chilometri al traguardo

TRATTO 4: Warlaing-Brillon (2000 metri), 70 chilometri al traguardo

TRATTO 5: Tilloy-Sars et Rosieres (2400 metri), 67 chilometri al traguardo

TRATTO 6: Beuvry-Orchies (1400 metri), 60.5 chilometri al traguardo

TRATTO 7: Auchy-Bersée (2700 metri), 52 chilometri al traguardo

TRATTO 8: Mons-en-Pévèle (900 metri), 46.5 chilometri al traguardo

TRATTO 9: Merignies-Avelin (700 metri), 40 chilometri al traguardo

TRATTO 10: Pont Thibault-Ennevelin (1400 metri), 37 chilometri al traguardo

TRATTO 11: Templeuve (500 metri), 30.5 chilometri al traguardo

TRATTO 12: Cysoing-Bourghelles (1300 metri), 24 chilometri al traguardo

TRATTO 13: Bourghelles-Wannehain (1100 metri), 21.5 chilometri al traguardo

TRATTO 14: Camphin-en-Pévèle (1800 metri), 17 chilometri al traguardo

TRATTO 15: Willems-Hem (1400 metri), 8 chilometri al traguardo













Foto: © Unipublic/Photogomez Sport