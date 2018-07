Tour de France 2018, tre tappe anticipate per i Mondiali di calcio! Le date, il programma e gli orari

Il Tour de France 2018 scatterà sabato 7 luglio dalla Vandea e ci terrà compagnia per tre settimane, 21 frazioni all’insegno del grande spettacolo con i migliori ciclisti al mondo che si daranno battaglia per la conquista della maglia gialla.

Si preannuncia grande spettacolo sulle strade transalpine e le emozioni non mancheranno mai con la grande lotta tra Chris Froome, Vincenzo Nibali, Nairo Quintana e tutte le altre stelle. In contemporanea alla Grande Boucle, però, si disputeranno anche i Mondiali di calcio e proprio per evitare delle scomode concomitanze (anche perché la Francia è in piena corsa per farsi strada nella rassegna iridata) gli organizzatori di ASO hanno deciso di anticipare l’orario di partenza (e dunque di arrivo) di tre tappe. Ecco come cambia il programma:

PRIMA TAPPA (sabato 7 luglio, Noirmoutier-en-l’Ile > Fontenay-le-Comte). Il plotone partirà alle ore 11.00 in modo da coprire i 201 chilometri previsti entro le ore 16.00, cioè quando è previsto il calcio d’inizio di Svezia-Inghilterra, quarto di finale dei Mondiali 2018.

OTTAVA TAPPA (sabato 14 luglio, Dreux > Amiens Métropole). Il gruppo partirà alle ore 11.35 e riuscirà così a coprire i 181 chilometri entro le ore 16.00. Quello è il giorno della finalina per il terzo posto ai Mondiali, in programma proprio alle ore 16.00.

NONA TAPPA (domenica 15 luglio, Arras Citadelle > Roubaix). Una delle frazioni regine con 22 chilometri sul pavé attorno a Roubaix, nel pieno dell’Inferno del Nord. La classifica subirà degli scossoni, non ci si potrà perdere nemmeno un minuto. Partenza alle ore 12.35 in modo da concludere i 156 chilometri entro le ore 16.30 perché poi alle 17.00 incomincerà la Finale dei Mondiali 2018 di calcio. Una domenica bestiale.













Foto: © Unipublic/Photogomez Sport