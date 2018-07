Tour de France 2018: su che canale vederlo in tv? Gli appuntamenti su RAI ed Eurosport

Tutto pronto per l’edizione numero 105 del Tour de France: sabato prossimo, il 7 di luglio, scatta dalla Vandea la Grande Boucle. Un percorso davvero molto spettacolare quello previsto quest’anno: salite, pochi chilometri a cronometro e tante frazioni miste che vedranno i corridori all’attacco a caccia della Maglia Gialla. Andiamo a scoprire come seguire in TV la più importante delle corse a tappe.

Rai 3 è il canale ufficiale per seguire gratis e in chiaro il Tour. Come di consueto la rete pubblica divide in tre parti la corsa: “Tour in diretta” (generalmente inizia tra le 14:30 e le 15) e “Tour all’arrivo” per seguire in diretta le immagini della corsa, mentre a seguire ci sarà il “Processo alla Tappa”. Su RaiSport+HD verranno proiettati dal vivo i primi chilometri della tappa prima di lasciare spazio a Rai 3. Sarà inoltre possibile seguire sul sito RaiPlay la tappa integrale prevista in diretta streaming.

Come di consueto eccezionale anche l’offerta di Eurosport (canale 210 di Sky): tutte le tappe saranno trasmesse integralmente. Ovviamente presente anche lo streaming, con il Player di Eurosport: sulla piattaforma per pc, tablet e smartphone sarà possibile seguire on demand nei giorni successivi ogni momento della frazione disputata nei giorni precedenti. Inoltre, spazio agli approfondimenti prima del via e dopo l’arrivo di ogni tappa, con il programma “Tour Extra” sul primo canale della rete televisiva privata.













