Tour de France 2018: Sonny Colbrelli scaccia le critiche e sfiora la prima vittoria in un Grande Giro

Per questione di centimetri Sonny Colbrelli ha dovuto rimandare l’appuntamento con la prima vittoria in carriera in un Grande Giro. Nella seconda tappa del Tour de France 2018, il velocista della Bahrain Merida ha dimostrato tutta la sua classe lottando fin sulla linea d’arrivo con il tre volte campione del mondo Peter Sagan, ma dovendosi poi accontentare della seconda piazza, che resta comunque un grande risultato.

Il secondo posto odierno è infatti il miglior piazzamento al Tour e più in generale in una grande corse a tappe. Prima d’ora, l’unica top 3 ottenuta risaliva alla quinta tappa del Giro d’Italia 2016. Il 28enne lombardo ha dimostrato la crescita realizzata negli ultimi anni, riuscendo a gestire alla perfezione la volata finale e mettendosi alle spalle nomi del calibro di Arnaud Démare, André Greipel e Alexander Kristoff. Un risultato non del tutto inaspettato, se consideriamo che ad inizio giugno Colbrelli era riuscito a conquistare la vittoria al Giro di Svizzera, battendo proprio Sagan e anche Fernando Gaviria.

La prestazione odierna è poi una sonora risposta alle critiche ricevute negli ultimi giorni. Infatti lo stesso Colbrelli ha dichiarato così al termine della tappa: “Tante persone mi hanno criticato, chiedendomi cosa andavo a fare al Tour. Io sono sempre stato fiducioso e oggi ho dimostrato a tutti di poter lottare per la vittoria”. Una reazione quindi a chi non credeva nella possibilità di vederlo protagonista sulle strade francesi. La Grande Boucle è appena iniziata e il nativo di Desenzano del Garda avrà sicuramente l’occasione di riprovarci, visto che da qui a Parigi ci sono diversi altri finali che potrebbero adattarsi bene alle sue caratteristiche e il successo tanto atteso potrebbe arrivare davvero presto.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Valerio Origo