Tour de France 2018, quinta tappa Lorient-Quimper: frazione molto incerta con finale da classica. Corsa imprevedibile

Cambia nuovamente lo scenario al Tour de France 2018: dopo tre volate ed una cronometro a squadre si inizia a far sul serio con la quinta frazione, da Lorient a Quimper di 204.5 chilometri. Sul finale non c’è veramente un metro di pianura: ci si avvicina ad una classica del Nord, spazio per i passisti veloci.

Percorso

Percorso relativamente tranquillo nei primi 60 km, nulla da segnalare dal punto di vista altimetrico. Poi il tracciato inizia ad innervosirsi: il primo dei cinque GPM si trova al chilometro 106, una salita piuttosto breve ma insidiosa (Cote de Kaliforn,1,7 km al 7,1%). Spazio poi alla Cote de Trimen, seconda ascesa di quarta categoria lunga quasi come quella precedente ma meno ripida. Dopo 25km in cui i corridori possono rifiatare, i cacciatori di tappe potrebbero sfoderare il colpo decisivo in uno dei tre strappi che si susseguono nell’arco degli ultimi 50km: Cote de la Roche du Feu (1,9km al 6,6%), Cote de Menez Quelerc’h (3km al 6,2%) e Cote de la montagne de Locronan (2,2km al 5,9%), tutti di terza categoria. Sarà un duro lavoro per le squadre dei velocisti tenere in pugno la carovana. Da fare attenzione anche all’ultimo chilometro: uno strappo al 4.8% che può favorire gli scattisti. Finale davvero incertissimo.

Altimetria

Favoriti

Giornata da uomini da classiche. Peter Sagan vuole assolutamente riscattare la sconfitta nello sprint di ieri su un percorso piuttosto favorevole: da capire però se lo slovacco in maglia verde riuscirà a tenere il ritmo che potrebbe essere davvero molto elevato. Quasi impossibile che ci riesca Fernando Gaviria: la Quick-Step Floors può giocarsi le carte Philippe Gilbert e Julian Alaphilippe per uno sprint ristretto. Tra i grandi favoriti l’australiano Michael Matthews (Team Sunweb), che può sfruttare il suo eccellente spunto veloce. In casa Italia Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida) può tenere su un’altimetria simile: nel caso potrebbe risultare tra i grandi protagonisti all’arrivo. Ultimo, ma non in ordine di importanza, Greg Van Avermaet che proverà ad agguantare la vittoria in Maglia Gialla.













