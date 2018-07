Tour de France 2018, quindicesima tappa Millau-Carcassonne: possibili fughe da lontano. C’è il terreno per un’imboscata…

Altra tappa insidiosa sul Massiccio Centrale al Tour de France 2018. La quindicesima frazione, 181 km da Millau a Carcassonne, presenta infatti un percorso con diverse salite non particolarmente dure, ma su cui qualche big potrebbe tentare un’imboscata. Andiamo ad analizzare nel dettaglio il percorso e i favoriti della quindicesima tappa del Tour de France.

Percorso

Partenza subito in salita, poi breve discesa e si affronta il primo GPM di giornata: la Côte de Luzençon (3,1 km al 5,9%). Segue un tratto in saliscendi per arrivare all’inizio della salita del Col de Slé (10,2 km al 4,9%). Ci sarà poi una lunghissima discesa alternata da diversi tratti in contropendenza fino allo sprint intermedio di Mazamet al km 121. Qui inizierà la salita del Pic de Nore (12,3 km al 6,3%). Dallo scollinamento al traguardo ci saranno 41 km, di cui i primi 20 in discesa e i restanti in falsopiano.

Favoriti

Come ieri potrebbe prendere il largo una fuga numerosa, con gli attaccanti che si andrebbero quindi a giocare la vittoria. Corridori come Thomas De Gendt, Warren Barguil, Pierre Rolland e Lilian Calmejane proveranno a dare il massimo per regalare il primo successo alle rispettive squadre. Potrebbe poi riprovarci anche Julian Alaphilippe, mentre visto il finale piatto vanno considerati anche corridori veloci come Peter Sagan, Edvald Boasson Hagen e Daryl Impey. Attenzione però anche a qualche big più indietro in classifica, tipo Alejandro Valverde, che potrebbe sfruttare l’occasione per ribaltare gli equilibri e tornare in corsa per il podio.

Altimetria



