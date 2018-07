Tour de France 2018: ora Chris Froome rischia anche il podio. Dumoulin e Roglic due specialisti, difficile recuperare

Dopo quattro vittorie, un secondo posto e un ritiro forzato negli ultimi sei anni, Chris Froome rischia di rimanere giù dal podio del Tour de France 2018. Il keniano bianco, trionfatore di quattro Grande Boucle nell’ultimo lustro, corre il serio rischio di non poter nemmeno scalare i dolci gradini all’ombra dell’Arco di Trionfo. L’uomo del Team Sky potrebbe doversi accontentare anche di un amaro quarto posto, troppo poco per il ciclista più vincente nell’ultimo decennio nelle grandi corse a tappe e che si era presentato al via con l’obiettivo di realizzare la storica doppietta dopo aver già trionfato al Giro d’Italia.

Il britannico si presenta all’ultima cronometro individuale in quarta posizione: non era mai stato oltre la seconda piazza a questo momento della corsa più prestigiosa e importante dell’intero calendario ciclistico. Il 33enne è andato in difficoltà nelle ultime due frazioni sui Pirenei, ha sofferto sul Col du Portet e sull’Aubisque e ha dovuto dire addio al sogno di infilare il pokerissimo giallo (ormai l’apoteosi sui Campi Elisi sarà tutta per Geraint Thomas, salvo cataclismi). Ora però rischia di perdere anche il piazzamento d’onore visto che paga un distacco di 32” da Tom Dumoulin e di 13” da Primoz Roglic, due uomini di assoluto spessore a cronometro.

L’olandese e lo sloveno sono infatti il Campione e il vicecampione del mondo nelle prove contro il tempo, a Bergen sconfissero proprio Chris Froome che sarà dunque chiamato a una vera e propria impresa per ricucire lo strappo lungo i 31 chilometri in programma domani tra Saint-Pée-sur-Nivelle ed Espelette. La gamba non sembra più supportare il vincitore dell’ultimo Giro d’Italia mentre il capitano della Sunweb e soprattutto l’ex saltatore con gli sci stanno letteralmente volando. Si preannuncia una tappa molto movimentata lungo un percorso molto impegnativo con diversi strappi che faranno la differenza: riuscirà un deluso Chris Froome a salvare almeno il sesto podio nella capitale transalpina?













Foto: Foto Gian Mattia D’Alberto – LaPresse – Comunicato Stampa Rcs