Ciclismo, Europei junior 2018: altra medaglia per Vittoria Guazzini! Argento nella gara in linea dominata dalla russa Gareeva

Dopo lo splendido oro nella cronometro, Vittoria Guazzini conquista la medaglia d’argento nella gara in linea agli Europei junior di ciclismo. Sull’impegnativo percorso di 75 km attorno alla città di Zlin (Repubblica Ceca), la 17enne toscana si è imposta nello sprint delle inseguitrici, alle spalle dell’irraggiungibile russa Aigul Gareeva, che ha conquistato il titolo con oltre 6’ di vantaggio al traguardo.

Gareeva aveva attaccato da lontano, nel corso del terzo giro, insieme alla tedesca Hannah Ludwig. Nella successiva tornata la russa ha sferrato l’attacco decisivo e ha iniziato la sua cavalcata solitaria verso la vittoria. Nel frattempo da dietro si è formato un gruppetto di inseguitrici con la nostra Guazzini, le francesi Marie Le Net e Jade Wiel, la russa Iuliia Galimullina, le ceche Veronika Jandová e Tereza Sásková e l’ucraina Olha Kulynych, che hanno riperso Ludwig. Gareeva è andata a conquistare quindi la vittoria in solitaria, mentre la medaglia d’argento si è assegnata in volata con Guazzini che ha batutto Ludwig. In casa Italia da segnalare anche la 13ma posizione di Camilla Alessio.

Foto: Twitter Euro Road