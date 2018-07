Tour de France 2018: le pagelle della ventesima tappa. Che sfida tra Dumoulin e Froome, delusione Roglic. Thomas in trionfo

Va a concludersi il Tour de France 2018: si è disputata oggi la ventesima e penultima tappa, una cronometro individuale di 31 km da Saint-Pée-sur-Nivelle a Espelette. A trionfare nella prova contro il tempo è stato il campione del mondo della disciplina: l’olandese del Team Sunweb Tom Dumoulin che ha battuto la coppia del Team Sky formata da Chris Froome e Geraint Thomas, con il gallese che è riuscito a chiudere la pratica in chiave maglia gialla. Andiamo a rivivere la gara odierna con le pagelle dei protagonisti.

Tom Dumoulin, voto 9: torna a volare la Farfalla di Maastricht. Con la maglia di campione iridato sulle spalle non sbaglia un colpo: dopo il trionfo di Gerusalemme al Giro d’Italia si impone anche nella prova contro il tempo del Tour de France. Gara costante, con la solita classe eccezionale e pedalata elegante, oltre ad un’accelerata netta nella seconda parte che è stata fondamentale per una rimonta spettacolare. Un successo meritatissimo, così come la seconda posizione in classifica generale, che fa il paio con quella della Corsa Rosa.

Chris Froome, voto 8,5: l’orgoglio e il coraggio, oltre a tanto cuore, non mancano al kenyano bianco. La condizione per queste tre settimane non è mai stata quella dei giorni migliori, ma fino all’ultimo ha voluto provarci per lasciare il segno. Dopo la crisi di ieri, dove sembrava aver smarrito le possibilità di agguantare il podio, dà tutto a cronometro e va vicinissimo alla vittoria di tappa: la terza piazza riesce comunque ad agguantarla, nonostante il secondo che lo divide sul traguardo da Dumoulin.

Geraint Thomas, voto 9: anche oggi si fa vedere come il dominatore del Tour de France. I primi due intermedi, con un rapporto lunghissimo portato avanti, sono eccezionali. Negli ultimi 5-6 chilometri rallenta il passo, soprattutto in discesa, per non rischiare sulla strada umida: lascia qualche secondo che gli avrebbe regalato la vittoria di tappa per concentrarsi sulla più importante maglia gialla. Può esplodere di gioia sul traguardo, varcato a braccia alzate.

Michal Kwiatkowski, voto 7,5: dopo un Tour corso in maniera eccellente da gregario può mettersi in proprio e agguanta una splendida quarta piazza a cronometro. Un corridore davvero eccezionale.

Primoz Roglic, voto 5: poteva essere uno dei grandi favoriti anche per il successo di tappa, invece lo sloveno della LottoNL-Jumbo dopo la vittoria di ieri oggi ha tradito le aspettative non andando oltre l’ottava piazza e salutando il podio in classifica generale. Un Tour comunque da ricordare.

Nairo Quintana, voto 4: le botte patite nelle cadute si fanno sentire, anche oggi non va avanti. Grande Boucle da dimenticare al più presto.













gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo