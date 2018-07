Tour de France 2018: le pagelle della settima tappa. Groenewegen domina la volata, Gaviria e Sagan ancora tra i primi, Kristoff sbaglia i tempi

Dylan Groenewegen si è imposto nettamente allo sprint nella settima tappa del Tour de France 2018. Il corridore olandese ha battuto Fernando Gaviria e Peter Sagan sul traguardo di Chartres. Andiamo quindi a scoprire i voti dei protagonisti odierni con le pagelle della settima tappa.

PAGELLE SETTIMA TAPPA TOUR DE FRANCE

Dylan Groenewegen 10: una volata davvero dominata dal 25enne di Amsterdam, che torna alla vittoria al Tour dopo quella sui Campi Elisi dello scorso anno. Il gesto dopo il traguardo è stato eloquente, ha voluto zittire le critiche e dimostrare a tutti il proprio valore. Infatti se nei primi sprint gli era sempre mancato il guizzo vincente, oggi è stato perfetto. Prima ha sfruttando la scia di Kristoff e poi ha fatto una delle sue volate di testa, scatenando tutta la sua esplosività e conquistando il successo per distacco.

Fernando Gaviria 8: dopo due vittorie e un terzo posto, arriva ora anche la seconda piazza. Come sempre la Quick-Step Floors ha fatto un treno impeccabile, con Richeze che gli ha lanciato la volata, questa volta però non è riuscito a spingere al massimo negli ultimi metri. Un piazzamento che conferma comunque la sua crescita, visto che ora è sempre in lizza per la vittoria.

Peter Sagan 8: aveva battezzato ancora la ruota Gaviria, ma è rimasto un po’ chiuso alle transenne perdendo l’attimo giusto. Sta di fatto che il campione del mondo c’è sempre e ha centrato il podio di giornata in tutte le volate fino ad ora disputate, una grande costanza che gli permette di tenere salda la maglia verde.

Arnaud Démare 6: anche oggi non è riuscito a brillare come ci si sarebbe aspettato. Prestazione sufficiente, visto il piazzamento, ma ha sbagliato il posizionamento in volata, dovendo poi recuperare diverse posizioni e vanificando così le possibilità di vittoria.

Christophe Laporte 7: ripete il quinto posto della prima tappa e reagisce bene dopo diversi giorni difficili dal punto di vista fisico. Oggi però ci credeva, ha fatto lavorare la squadra e ha colto un buon piazzamento, facendo soprattutto meglio di molti corridori più quotati di lui.

Alexander Kristoff 5: il campione europeo ha sbagliato completamente il tempismo della volata, partendo troppo presti ai 300 metri e di fatto ha tirato quella di Groenewegen. Una scelta sbagliata che poi ha pagato, visto che negli ultimi metri è scoppiato e si è fatto rimontare da tutti, chiudendo 13°.

CLICCA QUI PER TUTTI GLI ARTICOLI SUL CICLISMO













alessandro.farina@oasport.it

Twitter: @Alefarina18

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: By Superjuju10 (Own work) [CC BY-SA 4.0], via Wikimedia Commons