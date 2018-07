Tour de France 2018: le pagelle della diciottesima tappa. Arnaud Démare super guidato da un eccezionale Jacopo Guarnieri

Diciottesima tappa per il Tour de France 2018: da Trie-sur-Baïse a Pau, per 171 chilometri piuttosto tranquilli in chiave classifica generale. Una volata di gruppo a decidere il successo odierno: a trionfare è stato il padrone di casa Arnaud Démare, davanti al connazionale Christophe Laporte. Andiamo a rivivere la gara con le pagelle dei protagonisti.

Arnaud Démare, voto 9: aveva deluso fino ad oggi. Ha tenuto durissimo sulle montagne (con qualche sospetto), ma nel momento giusto è uscito fuori alla grande. Il velocista della FDJ timbra il cartellino in volata: portato avanti al meglio dalla propria compagine non ha problemi a disputare uno sprint di 200 metri dove non perde praticamente velocità e guadagna su tutti i rivali. Vittoria fondamentale.

Christophe Laporte, voto 8: in nettissima crescita il velocista classe 1992 della Cofidis. È il suo miglior risultato della carriera, andando a vedere il contesto, miglior piazzamento anche per la Cofidis in questo Tour. Si prepara al meglio alla volata, poi non ne ha per superare nell’uno contro uno Démare, ma la seconda piazza è comunque positiva.

Jacopo Guarnieri, voto 10: difficile fare un lavoro migliore. L’apripista della FDJ si comporta ancora in una maniera eccellente, è perfetto nel suo impiego, lascia il capitano nella posizione perfetta alla velocità perfetta e non può che venir fuori un successo facile.

Alexander Kristoff, voto 6: UAE Emirates a lavorare tutto il giorno, ma il campione europeo non ha più lo spunto veloce di un paio di anni fa. Prova a gettarsi nella mischia, ma deve accontentarsi della terza piazza.

Sonny Colbrelli, voto 6: si poteva fare molto meglio. Non trova all’ultimo chilometro la ruota giusta, parte da troppo dietro ed è costretto a rimontare, solo per la quinta piazza.

Peter Sagan, senza voto: le botte dopo la rovinosa caduta di ieri si fanno ovviamente sentire. Prova a giocarsi la volata, ma desiste sul finale, chiudendo ottavo. Unico obiettivo portare la Maglia Verde a Parigi.













gianluca.bruno@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Pier Colombo