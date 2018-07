Tour de France 2018, le altre classifiche: Peter Sagan sempre in maglia verde, Pierre Latour il miglior giovane

Non ci sono cambiamenti nelle prime posizioni delle altre classifiche del Tour de France 2018 al termine della 18ma tappa. Oggi Peter Sagan non è riuscito a trovare lo spunto vincente in volata, ma resta comunque saldamente al comando nella classifica punti e ora dovrà solamente portare la maglia verde a Parigi. Anche Julian Alaphilippe ha già ipotecato la maglia a pois, mentre Pierre Latour resta in maglia bianca e dovrà evitare crolli domani per riuscire a difenderla.

CLASSIFICA A PUNTI (MAGLIA VERDE):

1 PETER SAGAN BORA – HANSGROHE 467 PTS 2 ALEXANDER KRISTOFF UAE TEAM EMIRATES 196 PTS 3 ARNAUD DEMARE GROUPAMA – FDJ 183 PTS 4 JOHN DEGENKOLB TREK – SEGAFREDO 148 PTS 5 JULIAN ALAPHILIPPE QUICK – STEP FLOORS 134 PTS 6 GREG VAN AVERMAET BMC RACING TEAM 134 PTS 7 ANDREA PASQUALON WANTY – GROUPE GOBERT 107 PTS 8 SONNY COLBRELLI BAHRAIN – MERIDA 92 PTS 9 DANIEL MARTIN UAE TEAM EMIRATES 85 PTS 10 CHRISTOPHE LAPORTE COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 82 PTS

CLASSIFICA SCALATORI (MAGLIA A POIS):

1 JULIAN ALAPHILIPPE QUICK – STEP FLOORS 140 PTS 2 WARREN BARGUIL TEAM FORTUNEO – SAMSIC 73 PTS 3 GERAINT THOMAS TEAM SKY 54 PTS 4 NAIRO QUINTANA MOVISTAR TEAM 40 PTS 5 TOM DUMOULIN TEAM SUNWEB 39 PTS 6 DANIEL MARTIN UAE TEAM EMIRATES 33 PTS 7 STEVEN KRUIJSWIJK TEAM LOTTO NL – JUMBO 32 PTS 8 RAFAL MAJKA BORA – HANSGROHE 31 PTS 9 BAUKE MOLLEMA TREK – SEGAFREDO 29 PTS 10 PRIMOŽ ROGLIC TEAM LOTTO NL – JUMBO 26 PTS

CLASSIFICA GIOVANI (MAGLIA BIANCA):

1 PIERRE ROGER LATOUR AG2R LA MONDIALE 74h 37′ 04” – 2 GUILLAUME MARTIN WANTY – GROUPE GOBERT 74h 43′ 31” + 00h 06′ 27” 3 EGAN ARLEY BERNAL GOMEZ TEAM SKY 74h 45′ 35” + 00h 08′ 31” 4 DANIEL FELIPE MARTINEZ POVEDA TEAM EF EDUCATION FIRST – DRAPAC P/B CANNONDALE 75h 25′ 45” + 00h 48′ 41” 5 DAVID GAUDU GROUPAMA – FDJ 75h 35′ 09” + 00h 58′ 05” 6 ANTWAN TOLHOEK TEAM LOTTO NL – JUMBO 75h 49′ 24” + 01h 12′ 20” 7 SØREN KRAGH ANDERSEN TEAM SUNWEB 75h 55′ 05” + 01h 18′ 01” 8 STEFAN KÜNG BMC RACING TEAM 75h 55′ 21” + 01h 18′ 17” 9 MARC SOLER MOVISTAR TEAM 76h 15′ 40” + 01h 38′ 36” 10 MAGNUS CORT NIELSEN ASTANA PRO TEAM 76h 15′ 54” + 01h 38′ 50”

